EL CAMBIO CLIMÁTICO AYUDA A UN AVE MIGRATORIA A CRIAR MÁS EN EL ÁRTICO, PERO SUS MADRES MUEREN ANTES

El cambio climático tiene unos efectos mixtos sobre la barnacla carinegra, una especie de ave migratoria que cría en el Ártico e inverna en Irlanda, porque mejora sus posibilidades de reproducción, pero pone a las madres en mayor riesgo de muerte al estar más expuestas a los depredadores.

Así se desprende de un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Exeter (Reino Unido) y publicado en la revista ‘Journal of Animal Ecology’, que se basa en el análisis de más de 4.000 barnaclas carinegras marcadas desde 2001.

Los gansos migratorios analizados en el estudio pasan sus inviernos en Irlanda (muchos de ellos en Dublín y alrededores), visitan Islandia cada mes de mayo y llegan a sus criaderos del Ártico canadiense en junio, para emprender el viaje de regreso en agosto.

Los investigadores indican que las condiciones más cálidas en los criaderos del noreste de Canadá ayudan a estos gansos migratorios a producir más crías, pero la tasa de mortalidad de las madres también aumenta en esos periodos, lo que puede deberse a que éstas utilizan energía extra al poner sus huevos y se enfrentan al riesgo de los depredadores mientras están sentadas en sus nidos, que hacen en el suelo.

Aunque el periodo de incubación no cambia, los años más fríos suponen que las madres de barnacla carinegra abandonan los nidos tras fracasar en la reproducción o no crían en absoluto, mientras que los más cálidos implican un aumento en el éxito de cría, por lo que las madres permanecen sentadas en los nidos o esperando en el suelo hasta que sus crías están listas para volar.

Ian Cleasby, del Centro de Ecología y Conservación de la Universidad de Exeter, apunta que se tiende a pensar que el cambio climático puede producir efectos en una misma dirección, pero el estudio analiza a una población afectada “de maneras conflictivas” por los efectos del calentamiento global.

“Esta población es sensible a los cambios en la supervivencia de los adultos, por lo que el aumento de la cría puede no ser suficiente para compensar la pérdida de más hembras adultas. Una investigación como ésta es importante porque tenemos que entender cómo las poblaciones de animales responderán al cambio climático si queremos tomar decisiones sobre la protección de la biodiversidad”, apunta.

