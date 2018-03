EL CAMBIO CLIMÁTICO AMENAZA CON EXTINGUIR LA MITAD DE LAS ESPECIES DE ZONAS MÁS BIODIVERSAS

Hasta un 50% de las especies de plantas y animales en las áreas más ricas en biodiversidad del mundo, como el río Amazonas y las islas Galápagos, están expuestas a una extinción local a finales de este siglo debido al cambio climático.



Estos lugares podrían perder hasta un 25% de sus especies aunque se cumpla la meta de que el planeta no se caliente 2ºC más respecto a la era preindustrial, recogida en el Acuerdo de París, según un estudio realizado por cinco investigadores de la Universidad de Anglia del Este (Reino Unido), la Universidad James Cook (Australia) y la organización ecologista WWF.

El estudio, publicado en la revista ‘Climatic Change’, examina cerca de 80.000 especies en 35 áreas con un alto nivel de biodiversidad. Los investigadores analizaron distintos escenarios climáticos: desde un incremento global 2ºC, que estaría en el límite de lo establecido en el Acuerdo de París, hasta una subida de 4,5ºC, al que llegaría el planeta de continuar el ritmo actual de emisiones de gases de efecto invernadero.

Cada área fue elegida por su singularidad y por la variedad de especies que se encuentran ahí, como plantas, insectos y animales.

El informe revela que la sabana arbolada de miombo en el sur de África (hogar del licaón o perro salvaje africano), el sudoeste de Australia y las Guayanas amazónicas serán algunas de las áreas más afectadas. Si el incremento de la temperatura mundial llega a 4,5ºC en comparación con los niveles preindustriales, estas zonas se volverán inadecuadas para muchas especies de plantas y animales que actualmente viven allí.

Eso significa que hasta el 90% de los anfibios, el 86% de las aves y el 80% de los mamíferos podrían extinguirse localmente en los montes de miombo de África meridional, el Amazonas podría perder el 69% de sus especies de plantas, el 89% de los anfibios del sudoeste de Australia podría extinguirse localmente, el 60% de todas las especies están en riesgo de desaparecer en Madagascar y el 'fynbos' (formacion vegetal en Cabo Occidental de Sudáfrica) podría enfrentarse a extinciones locales de un tercio de sus especies, muchas de ellas endémicas.

MEDITERRÁNEO MENOS LLUVIOSO

Además, los investigadores señalan que el aumento de las temperaturas medias y patrones más erráticos de las precipitaciones podrían convertirse en la “nueva normalidad”, con menos lluvia en el Mediterráneo, el Cerrado Pantanal (Argentina) y Madagascar.

Los efectos potenciales son una presión sobre el suministro de agua en los elefantes africanos, que necesitan beber entre 150 y 300 litros al día; el 96% de los lugares de reproducción del tigre de Bengala en Sundarbans (India) podrían quedar sumergidos por el aumento del nivel del mar, y habría comparativamente menos tortugas marinas machos debido a la asignación sexual de huevos inducida por la temperatura.

Por otro lado, el riesgo de extinción local disminuye entre un 20 y un 25% con un aumento de temperatura de 2ºC si las especies pueden emigrar a otras zonas. En caso contrario, es posible que no puedan sobrevivir. La mayoría de las plantas, los anfibios y los reptiles (como orquídeas, ranas y lagartos) no pueden desplazarse lo suficientemente rápido como para mantenerse al día con estos cambios climáticos.

"Nuestra investigación cuantifica los beneficios de limitar el calentamiento global a 2ºC para las especies en 35 de las áreas más ricas en vida silvestre del mundo. Estudiamos 80.000 especies de plantas., mamíferos, aves, reptiles y anfibios, y encontraron que el 50% de las especies podrían perderse de estas áreas sin una política climática", explica Rachel Warren, del Centro Tyndall para la Investigación del Cambio Climático de la Universidad de Anglia del Este y autora principal del estudio.

Warren añade que, sin embargo, "si el calentamiento global se limita a 2°C por encima de los niveles preindustriales, esto podría reducirse al 25%". "No se exploró limitar el calentamiento a menos de 1,5°C, pero se espera que proteja aún más la vida silvestre", apunta.

En general, la investigación muestra que la mejor forma evitar la pérdida de especies es mantener el aumento de la temperatura global lo más bajo posible.



