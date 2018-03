CIUDADANOS PREGUNTA AL GOBIERNO POR LAS MEDIDAS QUE HA TOMADO PARA GARANTIZAR QUE LOS BANCOS DE TEJIDOS ACTÚAN SIN ÁNIMO DE LUCRO

Google Plus

Ciudadanos ha registrado en el Congreso de los Diputados varias preguntas dirigidas al Gobierno en las que se interesa por las medidas que ha adoptado el Ejecutivo para garantizar que los bancos de tejidos que operan en España cumplen la normativa en lo que respecta a la ausencia de lucro por la que se deben regir.



El diputado de Ciudadanos Francisco Igea ha registrado seis preguntas y solicita una respuesta por escrito sobre las medidas del Gobierno para que se cumplan las normativas sobre la gratuidad y el altruismo en el proceso de donación y trasplante de tejidos en España.

En concreto, se interesa por las medidas que ha tomado el Gobierno para "asegurar que en los bancos de tejidos privados no se incumple la normativa de trasplantes en lo tocante a la ausencia de lucro”.

Asimismo, pregunta si hay centros “que no han pasado las inspecciones en el último año” y si le consta al Ejecutivo que los bancos de tejidos "pagan honorarios a facultativos del Sistema Nacional de Salud por participar en la extracción de estos tejidos?”.

Ciudadanos explica que, pese a que según el Real Decreto-ley 9/2014, de 4 de julio, que expone la total gratuidad y carácter no lucrativo del proceso de donación de órganos, el Ejecutivo autonómico de Castilla y León “ha concedido a una entidad privada el monopolio de la gestión para los tejidos que se donan, a excepción de los tejidos de córneas y tejidos osteotendinosos”.

“Un mecanismo que suscita dudas”, según Ciudadanos, que recuerda que en el resto del territorio español los procedimientos establecidos para la extracción y trasplante de órganos y tejidos se hace a través de bancos de tejidos públicos o fundaciones de carácter público. “Esta situación refuerza nuestra convicción de que es necesario que el Banco de Tejidos sea de carácter público como medio de garantizar la ausencia de lucro”, finaliza la exposición de motivos.



