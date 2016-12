CIUDADANOS PIDE A EDUCACIÓN NO EXCLUIR A CEUTA Y MELILLA DEL INFORME PISA

Google Plus

Ciudadanos ha presentado este miércoles en el Congreso una proposición no de ley para que Ceuta y Melilla sean incluidas en el estudio internacional de la OCDE sobre Evaluación Internacional de Alumnos, conodido como informe Pisa.

La formación naranja justificó esta iniciativa porque Ceuta y Melilla son los únicos territorios sobre los que el Ministerio de Educación tiene competencias directas en educación y en el informe PISA de 2009 obtuvieron los peores resultados de todo el país en ciencias, matemáticas y comprensión lectora.

A partir de entonces, los estudiantes de estas dos ciudadaes autónomas no volvieron a aparecer en las siguientes evaluaciones PISA, ni en la de 2013 ni en la publicada hace unos días.

Varios partidos políticos y agentes sociales de estas ciudades han criticado su no inclusión en los informes y acusaron a Educación de buscar con ello una mejor posición de España en el ranking mundial.

Según Ciudadanos, excluir a Ceuta y Melilla de PISA impide conocer las destrezas competenciales adquiridas por estos alumnos e ignorar la brecha educativa asociada a factores socioeconómicos y culturales, por lo que exigió su vuelta a las muestras de estudio para la siguiente evaluación.

