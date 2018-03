CIUDADANOS CONFÍA EN ROMPER LA “BRECHA ESTRUCTURAL” DE LA SOCIEDAD PARA ACABAR CON LA BRECHA SALARIAL

La portavoz adjunta de Ciudadanos en el Congreso, Melisa Rodríguez, apuesta por romper la “brecha estructural” que sufren las mujeres, una situación previa que está por debajo de la brecha salarial y que viene dada “porque no se ha educado en corresponsabilidad y en igualdad real desde la infancia, para así poder avanzar y eliminar las barreras de la brecha salarial”.



Melisa Rodríguez hizo estas declaraciones a Servimedia tras el Desayuno Por Talento ‘Las distintas dimensiones en la brecha de género para las mujeres con discapacidad’, organizado por Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y empleabilidad de las personas con discapacidad y que desarrolla proyectos por la inclusión con financiación del Fondo Social Europeo.

Para Rodríguez, la brecha salarial “es la respuesta de una brecha estructural, que es la que realmente hay que ir modificando”. A su juicio, esta brecha hace referencia a que “todavía hoy sigue habiendo mayoría de hombres que acumulan la mayor parte de años trabajados, sigue habiendo mayor parte de hombres en puestos de alta responsabilidad y se sigue asignando la mayor carga de los cuidados tanto de hijos como de personas con dependencia o mayores sobre la mujer”.

“Tenemos que trabajar en la brecha estructural para eliminar esas barreras de acceso a puestos de responsabilidad en mujeres, para que se nos valore a todos por nuestras capacidades, para que se incluya la corresponsabilidad en nuestra sociedad y la igualdad real”, señaló Rodríguez, quien añadió que “atacar o solucionar esa brecha estructural hará que todo siga de una manera mucho más natural y se acabe hablando de una igualdad real, que es de lo que queremos hablar”.

Rodríguez confió en que, “una vez solucionada esta brecha estructural, se eliminará esa brecha salarial que ahora mismo hace que una de cinco mujeres esté por debajo del salario mínimo y que haya una diferencia de hasta 6.000 euros anuales entre hombres y mujeres”. “A las personas se nos tiene que valorar por nuestras capacidades y nuestras actitudes. El techo de cristal no tienen que ver con la capacidad, sino con nuestra educación y no podemos ir hacia el futuro si separamos la sociedad entre hombres y mujeres”, añadió.

La portavoz adjunta de Ciudadanos lamentó que todavía exista “un momento en la vida de una mujer en la que se le pregunta si quiere ser madre o no, ya que ese es el momento clave para que se abra o se decline la brecha salarial”.

Para acabar con esta pregunta, Rodríguez dijo que la sociedad “necesita avanzar y darle la importancia que se merece a la corresponsabilidad y a las políticas de igualdad para que todos sean responsables, ya que la decisión de ser madres se hace con una pareja y no se tiene que distinguir la responsabilidad de nadie en concreto, y muchísimo menos por su condición de género”.

Por otro lado, Rodríguez hizo mención a la campaña ‘Mujeres en modo ON’ que Inserta Empleo lanzó para dar visibilidad a la doble discriminación que sufren las mujeres con discapacidad y fomentar su acceso al mercado de trabajo. “El logo de esta campaña apuesta por ‘Mujeres en modo ON’ y yo aspiro a una sociedad con ‘Personas en modo ON’, en la que a todos se nos valore por nuestras capacidades y no por si somos mujeres, hombres, por nuestra condición sexual y muchísimo menos si tenemos o no una discapacidad”, concluyó Rodríguez.

El Desayuno Por Talento ‘Las distintas dimensiones en la brecha de género para las mujeres con discapacidad’ de Inserta Empleo se enmarca en los programas operativos de Empleo Juvenil (POEJ) y de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises), que está desarrollando Fundación ONCE con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, con el objetivo de incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.



