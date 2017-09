EL CERMI ANIMA A LA CIUDADANÍA A DENUNCIAR LA FALTA DE ACCESIBILIDAD DE APLICACIONES MÓVILES Y REDES SOCIALES

Google Plus

- En el marco de la campaña Horizonte Accesibilidad 4 diciembre. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) animó este martes a la ciudadanía a que denuncie los casos de falta de accesibilidad de aplicaciones móviles y redes sociales, puesto que cada vez más, se hace necesario el uso de estas herramientas para acceder a la información o realizar gestiones.

Esta petición se enmarca en la campaña ‘Horizonte Accesibilidad 4 diciembre 2017’ que el Cermi ha puesto en marcha con el fin de denunciar cada mes situaciones discriminatorias por falta de accesibilidad universal en distintos ámbitos, entornos, productos y servicios, que pongan barreras a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.

El nombre de la campaña alude al plazo legal que España se dio en 2003 con la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social para que todos estos elementos fueran accesibles.

La plataforma representativa de la discapacidad en España hace hincapié en la “creciente importancia de las nuevas tecnologías a la hora de acceder a la información, poder realizar gestiones o establecer comunicación con otras personas”. “La falta de accesibilidad en este ámbito fomenta la exclusión de determinadas personas con discapacidad que encuentran dificultades a la hora de usar aplicaciones móviles y redes sociales”, agrega el Cermi.

Según explica, este es el caso, por ejemplo, de las personas sordas cuando necesitan utilizar una aplicación que requiere de escuchar sonidos sin ofrecerle ninguna otra posibilidad, o el de las personas ciegas, cuando se enfrentan a aplicaciones móviles o a redes sociales que no están preparadas para que el revisor de pantalla verbalice el contenido.

“Todavía hay redes sociales que siguen presentando barreras para las personas con discapacidad, al no estar concebidas y proyectadas con arreglo a parámetros de diseño universal, aunque se pueden realizar una serie de ajustes que corrigen en buena medida estas deficiencias”, señala el Cermi.

Por ello, exige a las organizaciones, empresas y administraciones titulares de redes sociales que estas sean plenamente accesibles para las personas con discapacidad, ya que además, les permite llegar también a este sector de la población.

ACCESIBILIDAD COGNITIVA

Como ya hiciera en el mes de agosto, el Cermi pide también a la ciudadanía que durante septiembre denuncie aquellas situaciones en las que encuentren problemas de accesibilidad cognitiva en documentos públicos y otros ámbitos.

El Cermi ha denunciado en numerosas ocasiones que el plazo del 4 de diciembre se va a incumplir, ya que quedan solamente tres meses para que se subsanen todos los problemas de accesibilidad que siguen existiendo en múltiples ámbitos. Ha pedido que se use la cercanía de la fecha tope del 4 de diciembre de este ejercicio para acelerar la puesta en marcha de acciones para ir eliminando barreras arquitectónicas que además de dificultar el día a día de las personas con discapacidad, vulneran la Convención de Naciones Unidas de los derechos de este grupo social, que fue aprobada hace una década.

Con esta información, debidamente ordenada, se llevarán a cabo informes sobre el estado de la accesibilidad en esos ámbitos, elevándose a las autoridades competentes, a la opinión pública y a los medios de comunicación, con el fin de que se pongan en marcha los procedimientos sancionadores pertinentes y se incremente la toma de conciencia por parte de toda la sociedad.

La ciudadanía puede presentar sus quejas a través de la página de Facebook diseñada para la campaña ('https://www.facebook.com/Horizonte.Accesibilidad.4.12.2017/'), por medio de Twitter en el perfil (@H_Accesibilidad) y enviando un correo electrónico a la dirección 'horizonteaccesibilidad2017@cermi.es'.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso