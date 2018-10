El PSOE se dispara y Ciudadanos supera al PP en el CIS de octubre

El Barómetro de opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de octubre amplía la ventaja del PSOE hasta los 13,4 puntos sobre el PP, que pierde la segunda plaza en favor de Ciudadanos al bajar más de dos puntos.

En concreto, el CIS otorga al PSOE una estimación de voto más simpatía de 31,6%, su mejor dato de los últimos años, mientras que Ciudadanos emerge en el segundo puesto con un 21% y relega a la tercera plaza al PP, que se queda con el 18,2%. Unidos Podemos y sus confluencias siguen en cuarto lugar al sumar un 17,3%.

La encuesta se basa en 2.973 entrevistas personales realizadas entre los días 1 y 9 de octubre en 292 municipios de 49 provincias. Recoge por tanto el clima de incidentes y discusiones políticas del primer aniversario del referéndum ilegal de 2017, pero aún no se había producido el acuerdo presupuestario de PSOE y Unidos Podemos.





El PSOE, primero en intención directa

Al preguntar a los encuestados a quién votarían si las elecciones fueran mañana mismo, el PSOE aparece en primera posición con una intención directa de voto del 21,7%, y más lejos aparecen Ciudadanos (15,3%), el PP (12,6%) y Unidos Podemos (11,7%).

Eso sí, en la encuesta hay un 15,6% que no sabe o no contesta, un 10,3% que asegura que no votaría y un 3,8% que votaría blanco o nulo. A esos que no citan ningún partido se les vuelve a preguntar por sus simpatías políticas para sumar ese dato al voto directo y obtener una tabla de voto+simpatía en la que el PSOE repite en cabeza con un 24,8%, seguido de Ciudadanos (16,4%), el PP (14,3%) y Unidos Podemos (13,4%).

Con ese dato y el conjunto de la encuesta el CIS hace una estimación de voto más simpatía, que asegura no tiene 'cocina', en la que el PSOE figura destacado con un respaldo electoral calculado en el 31,6%, un punto más que el mes anterior y su mejor dato desde verano de 2011, cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero e imperaba el bipartidismo.

La segunda plaza, pero a diez puntos, pasa a ser para Ciudadanos, que sube un punto y medio respecto a septiembre marcando un 21% y superando al PP de Pablo Casado, que cae al 18,2% y se sitúa a niveles anteriores a José María Aznar.

El dos años, el PSOE da la vuelta a la desventaja

La ventaja del PSOE sobre el PP llega a los 13,4 puntos, inusual en los últimos años pues lo que se había producido era lo contrario (hace dos años era el PP quien aventajaba en más de 17,5 puntos al PSOE). Eso sí, el recuerdo de voto de los encuestados refleja la paradoja de que, según los entrevistas, el PP no ganó las elecciones de 2016, ya que son más los que aseguran haber apoyado entonces a los socialistas.

La cuarta plaza sigue siendo para Unidos Podemos y sus confluencias, que suman un 17,3%, por encima de sus registros de septiembre (16,1%) y de julio (15,6%). Suben la coalición Unidos Podemos (11,4%), En Comú (3,2%) y la alianza valenciana con Compromís (2,1%), mientras baja la marca gallega En Marea (0,6%).

Respecto a las formaciones soberanistas, en Cataluña ERC aparece en cabeza con un 4,3% y el PDeCAT baja al 1,4%, y mientras que el PNV se anota un 1% mientras Bildu baja al 0,8%. En cuanto a VOX, el CIS le otorga un respaldo del 1,3%, por debajo del 1,6% de los animalistas del PACMA.

El PP no da credibilidad al sondeo

La vicesecretaria de Comunicación del PP, Marta González, considera que no tiene credibilidad el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de julio y entiende que si el jefe de Ejecutivo, Pedro Sánchez, se cree esos datos "tan fantásticos" lo que debería hacer es convocar ya elecciones generales para dejar las "deudas con socios inadecuados".

"Nos parece muy triste que la credibilidad del CIS se muestre de nuevo en entredicho con este sistema tan creativo, el sistema Tezanos", ha afirmado González en una rueda de prensa en el Congreso, en alusión al nuevo director de este órgano, José Félix Tezanos.

Tras criticar que el PSOE haya introducido una "peridiocidad mensual" en el CIS que evidencia su "afán electoral", González ha asegurado además que la metodología del barómetro ha sido objeto de crítica por parte de "muchos expertos" y por "adjudicar sistemáticamente un importante aumento al PSOE" en detrimento del PP.

La “extraña” metodología

Así, ha señalado que una muestra de "esa extraña metodología" se puede ver al comparar los datos de julio de 2018, "cuando aún no estaba Tezanos" al frente del CIS, porque entonces el voto directo al PP era un 10,2 y la estimación de voto un 20,4. Según ha agregado, ahora con un voto directo de 12,6, la estimación es del 18,2.

A su entender, es una diferencia "extraña" y por eso ha defendido que se ofrezcan explicaciones sobre la metodología. De hecho, ha recordado que el Grupo Popular ya solicitó el pasado 5 de octubre la comparecencia de Tezanos en el Congreso.

Eso sí, Marta González ha indicado que "con estos resultados tan fantásticos para el PSOE y el Gobierno" al jefe del Ejecutivo le debe faltar tiempo para convocar elecciones. "Si no lo hace de manera inmediata es porque no se lo cree ni él. La gobernabilidad del país estaría asegurada y se acabarían las deudas con socios complicados e inadecuados", ha proclamado.

Según la diputada del PP, con este sondeo el PSOE muestra "su habitual utilización partidista de las instituciones" convirtiendo el Centro de Investigaciones Sociológicas en una "especie de agencia de publicidad electoral.

Al ser preguntada cómo valora que el líder del PP, Pablo Casado, sea percibido como más responsable de la crispación política que otros dirigentes, González ha puesto en valor el "liderazgo incontestable" del presidente del PP que, en su opinión, se puso de manifiesto en el debate del Pleno del Congreso sobre el Consejo Europeo.