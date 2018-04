CIFUENTES. CRUE: "SI UN POLÍTICO DICE QUE TIENE UN MÁSTER Y NO LO TIENE, ES MOTIVO DE DIMISIÓN"

Google Plus

El presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Roberto Fernández, aseguró este miércoles que si los políticos "dicen que tienen un máster y no lo tienen, me parece un motivo de dimisión de su cargo" si "no está en garantía de demostrar" que lo cursó.



Así se pronunció en una rueda de prensa convocada para informar de la investigación que está llevando a cabo la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid, junto a dos observadores externos de la CRUE, sobre las posibles irregularidades del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

Asimismo, reconoció que "los hechos que se exponen" son de una "enorme gravedad". También constató que falta documentación relativa al posgrado de la dirigente del PP que avale la rectitud del proceso, ya que la investigación se habría interrumpido por las ausencias de los principales comparecientes, entre ellos el director del máster, Enrique Álvarez Conde.



