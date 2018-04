MADRID. CIENTOS DE ESTUDIANTES DE LA URJC PIDEN LA DIMISIÓN DE CIFUENTES EN VICÁLVARO

Cientos de estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) se concentran este lunes en el campus de Vicálvaro para pedir la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y del rector de la institución académica, Javier Ramos, por las supuestas irregularidades en el posgrado de la dirigente del PP de Madrid.



"La uni no se vende, se defiende", gritan los jóvenes arropados por varias organizaciones como la Federación de Padres y Madres de Alumnos (Fapa Giner de los Ríos) y colectivos de alumnos como el Sindicato de Estudiantes.

La prueba fin de máster sigue sin conocerse y el propio rector de la universidad, a quien también piden que dimita, indicó el viernes que todavía no se puede confirmar que Cifuentes acabara su máster, ya que el acta del trabajo de fin de posgrado no existe para la institución.

La universidad no cuenta ni con la memoria ni con el acta original cuya custodia es obligatoria, según precisó el propio rector, y el director del máster ha señalado que se "reconstruyó" el acta.



