LOS CIENTÍFICOS LOGRAN LA APROXIMACIÓN MÁS PRECISA DE LAS MEDIDAS DEL UNIVERSO

Científicos internacionales especializados en energía oscura han conseguido dar con la medida más precisa jamás hecha de la estructura a gran escala del universo actual, confirmando que el 26% del cosmos se compone de “una forma misteriosa de materia” conocida como materia oscura y en un 70% por energía oscura, reforzando la hipótesis de Albert Einstein.

El hallazgo ha sido comparado por el Centro español de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) con el hecho de plantar una semilla y predecir desde un primer momento “con gran precisión” la altura exacta del árbol que crecerá a partir de ella, pero partiendo del universo primitivo y el cosmos actual.

“Por un lado es emocionante poder confirmar las predicciones del modelo estándar y aportar los resultados más precisos sobre el ritmo de crecimiento de estructuras cósmicas”, declaró el investigador principal en el Institut de Ciències de l'Espai (IEEC-CSIC) para el ‘Dark Energy Survey’, Enrique Gaztañaga.

Estas medidas de la cantidad y distribución de materia oscura en el cosmos actual se han hecho con una precisión que, por primera vez, rivaliza con la de las medidas del universo primitivo hechas por la misión espacial Planck de la Agencia Espacial Europea (ESA), informó el Ciemat.

La energía oscura, invisible para los investigadores, está causando la expansión acelerada del universo, aunque “todavía no hemos encontrado una pista definitiva de por qué el universo se está acelerando”, reconoció Gaztañaga.

“Es más fácil medir la distribución de materia del universo en un pasado lejano de lo que es medirla hoy”, explicó el Ciemat. Y es que en los primeros 400.000 años después del Big Bang, el universo estaba lleno de un gas incandescente cuya luz sobrevive hasta hoy.

El mapa de Planck de esta radiación cósmica de fondo de microondas, plasmado por los investigadores, da una instantánea del universo en ese momento temprano. Desde entonces, por un lado, la gravedad de la materia oscura ha atraído la masa y ha hecho que se formen estructuras en el universo a lo largo del tiempo.

EL LADO OSCURO DEL COSMOS

Por otro lado, la energía oscura, con su efecto repulsivo, ha estado combatiendo la atracción de la materia. Usando el mapa de Planck como punto de partida, los cosmólogos pueden calcular con precisión cómo se ha desarrollado esta batalla entre materia y energía oscuras a lo largo de más de 14.000 millones de años.

‘The Dark Energy Survey’ es una colaboración de más de 400 científicos de 26 instituciones en siete países que utiliza como instrumento principal la ‘Dark Energy Camera’, un aparato fotográfico de 570 megapíxeles que está montada en el telescopio Blanco de cuatro metros en el Observatorio Interamericano de Cerro Tololo, en Chile.

España fue el primer grupo internacional en unirse a Estados Unidos para fundar el proyecto DES y participa a través de tres instituciones, dos de ellas en Barcelona y una en Madrid con el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas.

Los resultados se presentaron ayer en la reunión de la American Physical Society Division of Particles and Fields, en Chicago; y hoy mismo acuden el director del proyecto DES, el profesor Joshua Frieman, y varios científicos del proyecto al Centro de Ciencias Pedro Pascual de Benasque para debatir dichos resultados.

