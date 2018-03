"LA CIENCIA PIERDE UN FIGURA IRREPETIBLE CON LA MUERTE DE HAWKING"

Alberto Casas, profesor del Instituto de Física Teórica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), aseguró este miércoles que "la ciencia pierde un figura irrepetible con la muerte de Stephen Hawking, un gigante científico y como persona un ejemplo de superación".



En declaraciones a Servimedia, Casas también destacó "no sólo al enorme científico, sino a la persona que con las limitaciones físicas que tenía no solo fue capaz de hacer un trabajo extraordinario, sino que también mantuvo su buen humor a pesar de la tragedia que marcó su vida, de la enfermedad que le llevó a una silla de ruedas y después le impidió poder hablar".

Alabó el trabajo de divulgación realizado por Hawking, porque "hizo que muchas personas se hayan sentido inspiradas por él y que en estos momentos trabajen por la física", pero "lo mejor de su legado son sus teorías científicas".

En particular, destacó "el estudio que realizó en los años 70 sobre los agujeros negros. Demostró que los agujeros negros no son negros del todo, sino que emiten una radiación y acaban evaporándose, hasta que finalmente se apagan. Esto es un logro muy importante que consiguió aplicando conceptos de fisica cuántica a un sistema de relatividad general. Dio el primer paso para buscar una teoría de gravitación cuántica, que es el primer problema de la física básica".

Explicar la relatividad general con la física cuántica es el reto al que se enfrenta ahora la ciencia, pero ya sin Hawking.



