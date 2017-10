NIÑOS CIEGOS TOCAN METEORITOS ACOMPAÑADOS POR CIENTÍFICOS

Google Plus

- Es una iniciativa de la ONCE. Un grupo de chavales ciegos del Centro de Recursos Educativos de la ONCE en Madrid tuvo este martes su primera experiencia con meteoritos, una actividad sensorial en la que los niños pudieron tocar las rocas extraterrestres junto a científicos de prestigio, que les explicaron la importancia de estos objetos para entender la formación geológica y biológica del planeta Tierra.

“La idea no es hacer expertos en meteoritos, pero sí acercar la ciencia y el conocimiento en general de manera inclusiva”, explicó en declaraciones a Servimedia Jesús Martínez Frías, jefe del grupo de Meteoritos y Geociencias Planetarias del Instituto de Geociencias del CSIC y uno de los dos expertos que acompañó a los jóvenes ciegos.

Y es que “no se puede entender nuestro planeta sin acudir al estudio de los meteoritos”, dijo, por lo que estos chavales ampliaron un poco más sus conocimientos sobre el mundo palpando y haciéndose una idea de cómo son estos objetos. “Fue un evento, desde mi punto de vista, fantástico”, celebró Martínez.

La colección de meteoritos que se expusieron es propiedad de José Javier Soto, expresidente de la Fundación para la Promoción y Apoyo a las Personas con Discapacidad en Extremadura. También estuvo presente el geólogo y paleontólogo Francisco García-Talavera, autor del libro ‘Meteoritos del Sáhara y cráteres de impacto en Mauritania’ (Kinnamon, 2017).

Más allá de la vista, los meteoritos pueden ser descubiertos en mayor profundidad mediante el tacto porque cada uno cuenta con “distintas características mineralógicas y texturales”, por lo que estos jóvenes ciegos tuvieron su primera aproximación a este mundo en una experiencia, en palabras del científico del CSIC, “muy interesante”.

