MÁS DE 100 NIÑOS CIEGOS PARTICIPARÁN EL III ENCUENTRO DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE LA ONCE

Un total de 103 chicos y chicas ciegos y con discapacidad visual grave, de entre 11 y 15 años, procedentes de toda España, participarán en el III Encuentro de Escuelas Deportivas de la ONCE, que se celebrará, del 19 al 21 de mayo, en el Centro de Recursos Educativos (CRE) de la ONCE en Alicante, con el objetivo para favorecer la integración y reforzar toda la estructura de Deportes de la ONCE a nivel estatal.

En el transcurso de este encuentro deportivo tendrá lugar la inauguración del ‘Estadio de la Ilusión’, con la participación de todos los chavales. Una iniciativa que surge con la colaboración de varias entidades como la Obra Social de la Caixa, la Fundación Tempe-Grupo Inditex, Fundación Cajamurcia y muchas otras que lo hacen con el objetivo de impulsar el deporte de base adaptado y convertir a Alicante en un referente en esa área.

Los encuentros sirven para poner en conexión a toda la estructura deportiva de la ONCE, la Federación Española de Deportes para Ciegos (FEDC), toda el área educativa y los coordinadores deportivos de los diversos centros que la organización tiene en todo el Estado.

El Encuentro de Escuelas Deportivas permite, además, a los jóvenes ciegos y con discapacidad visual grave conocer a otros jóvenes de otros territorios, competir entre ellos y, sobre todo, fomentar la práctica deportiva en el ámbito educativo para favorecer su desarrollo personal y su autonomía.

Este acontecimiento deportivo ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Alicante que se ha volcado ofreciendo actividades complementarias a los niños y niñas que participan este fin de semana en el Encuentro. Además, muchas otras entidades se han querido sumar para hacer de Alicante la capital del deporte adaptado para niños ciegos, aprovechando las instalaciones del Centro de Recursos Educativos con que la ONCE cuenta en la Avenida de Denia.

A lo largo del encuentro los chavales competirán en cuatro disciplinas deportivas: fútbol sala, goalball (deporte específico para personas ciegas), judo y ajedrez. Durante todo el sábado 20 se desarrollarán los diferentes campeonatos, entre las 10.00 y las 13.30 horas, en jornada de mañana, y las 15.20 y las 18.15 horas, en la tarde.

Las competiciones darán comienzo tras el acto inaugural de este III Encuentro de Escuelas Deportivas, que se celebrará, a las 9.00 horas, en las instalaciones del propio CRE, a cargo de la vicepresidenta del Consejo General de la ONCE, Patricia Sanz; la concejala de turismo del Ayuntamiento de Alicante, Eva Montesinos el presidente de la FEDC, Ángel Luis Gómez; y el director del CRE, Germán Moya.

