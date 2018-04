NINGÚN CICLISTA HA MUERTO EN LAS 150 RUTAS PROTEGIDAS CREADAS EN VERANO POR LA DGT

Las más de 150 rutas ciclistas protegidas creadas el verano pasado por la Dirección General de Tráfico (DGT), que abarcan 4.661 kilómetros de carreteras, no han registrado ninguna víctima mortal de usuarios de estos vehículos de dos ruedas ocho meses después de la puesta en marcha de esta iniciativa pionera en Europa.



Así lo destacó este jueves el director general de Tráfico, Gregorio Serrano, en la clausura de la jornada 'Motos que mueven ciudades', organizada por PONS Seguridad Vial y Anesdor (Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas) y celebrada en el marco de 'Vive la Moto, El Gran Salón de la Moto de Madrid', que tiene lugar en Ifema desde este jueveshasta el próximo domingo.

Serrano comentó que la DGT puso en marcha esa iniciativa después de que se sucedieran las “malas noticias” sobre atropellos a ciclistas y de que las medidas puestas en marcha hasta entonces eran insuficientes para atajar la siniestralidad de estos usuarios de las carreteras.

El director general de Tráfico mostró su “satisfacción” por anunciar que en las más de 150 rutas ciclistas protegidas “no se ha producido ningún fallecido hasta ahora”.

No obstante, mencionó que este jueves una conductora de un coche atropelló a un grupo de nueve ciclistas en la isla de Mallorca, de los cuales uno permanece en estado crítico, otro resultó herido grave y los otros siete, heridos leves. “Parece ser que la conductora iba conduciendo bajo los efectos de las drogas”, añadió. Ese accidente ocurrió en la Ma-15, que no está en el listado de rutas ciclistas protegidas.

MENOS VELOCIDAD

Con esta iniciativa, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (ATGC) intensifica la vigilancia y los controles de alcohol y drogas, y se reduce la velocidad para los coches en más de 150 tramos de carreteras en 43 provincias, todas salvo las de Cataluña y País Vasco, donde la DGT no tiene competencias.

En esas rutas se ponen en marcha medidas durante los días y las horas de presencia más destacada de ciclistas, que suelen ser los sábados y los domingos por la mañana, cuando coinciden los usuarios de las bicicletas con quienes terminan sus noches de ocio.

En esos tramos se reduce el límite de velocidad para el resto de vehículos, lo que depende del tipo de la vía (de 10 a 20 km/h), y los agentes de la Guardia Civil redoblan su vigilancia presencial con el fin de comprobar que se cumplen las normas de seguridad, como el mínimo de 1,5 metros para adelantar a los ciclistas, la velocidad adecuada y posibles maniobras antirreglamentarias.

Además, la Guardia Civil hace controles preventivos de alcohol y drogas en los accesos a esas vías, que están vigiladas por las patrullas de helicópteros de la DGT, las cuales controlan desde el aire los adelantamientos a ciclistas y la velocidad de los coches.

Asimismo, las jefaturas provinciales de Tráfico piden para esos tramos la colaboración de las policías locales con el fin de que también hagan controles preventivos de alcohol y drogas en las salidas de los municipios, y a los titulares de las vías (Ministerio de Fomento, comunidades autónomas y diputaciones provinciales) para priorizar las labores de conservación que sean necesarias.



