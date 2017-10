Google Plus

- Según Javier Fernández, director de Operaciones de S21 Security, y Juan Carlos Ramiro, director general de Centac. "La ciberseguridad ha pasado de ser un campo estrictamente profesional y empresarial a afectar directamente al ciudadano”, según afirman Javier Fernández, director de operaciones de S21 Security, y Juan Carlos Ramiro, director general de Centac, en una entrevista realizada por Centac para IDGtv.

Fernández insistió en que “hay que formar y concienciar a los usuarios” y Ramiro advirtió de que “la información tiene que ser comprensible y llegar a todas las personas”, independientemente de sus capacidades.

El director general de Centac afirmó que “la seguridad debe ser algo intrínseco a cualquier proceso de negocio, a cualquier ciudadano y a cualquier persona”, ya que “nos afecta a todos, independientemente de nuestra edad, profesión o si tenemos o no discapacidad”.

Asimismo, Ramiro destacó que hoy ya existen los medios técnicos necesarios para que la seguridad sea posible de manera accesible, a lo que Fernández añadió que hay que “buscar el equilibrio entre la seguridad, la usabilidad y la accesibilidad. Hay que saber combinar esos tres factores y conjugarlos”.

Para ello, dijo, es completamente necesario hacer llegar la información de estos riesgos con formato totalmente comprensible a todos los usuarios, independientemente de sus capacidades, y añadió que “estamos afectados desde cualquier lugar, en cualquier momento y a través de cualquier medio cuando interactuamos con el mundo digital”.

Javier Fernández, que lleva más de 20 años trabajando en este campo, aseguró que el mejor consejo que puede dar es: “Cuando vayas a efectuar una acción, reflexiona las consecuencias que pueda tener”. Por ello es importante una buena campaña de información y comunicación comprensible a todos los ciudadanos. “Muchas veces el ciudadano no entiende o no conoce las consecuencias y los riesgos que tiene el uso que hace de la tecnología”, agregó.

Actualmente, los principales ataques vienen motivados por “sabotaje, espionaje o fraude monetario”, aunque “realmente el mayor riesgo al que estamos expuestos los ciudadanos es nuestra privacidad, nuestra privacidad personal y nuestra privacidad empresarial”.

