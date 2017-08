EL ‘CHÚNDARA’ DE PEÑAFIEL, PROTAGONISTA DEL CUPÓN DE LA ONCE DEL 17 DE AGOSTO

La tradición del ‘Chúndara’ de Peñafiel (Valladolid) protagonizará el cupón de la ONCE del jueves 17 de agosto, de forma que cinco millones y medio de cupones ‘se empaparán’ y llevarán por toda España este momento clave de las fiestas en honor a Nuestra Señora y San Roque, declaradas de Interés Turístico Regional.

El cupón fue presentado por el alcalde de Peñafiel, Roberto Díez, y la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla y León, Arancha Casado, en la Sala de recepciones del Palacio de Pimentel en Valladolid, donde estuvieron acompañados por el catedrático de la Universidad de Valladolid José Luis Alonso Ponga, quién dio una explicación histórica sobre el desarrollo del Chúndara.

El ‘Chúndara’ es un pasacalles que lleva celebrándose en Peñafiel desde 1950. Aunque el recorrido es corto, se tarda más de dos horas en hacerlo, debido a la importante concentración de personas que a las 17.00 horas esperan en la Plaza de España a que comience el recorrido.

Los vecinos de Peñafiel, acompañados de visitantes, autoridades y la Banda Municipal realizan una procesión cívica y multitudinaria, en la que los vecinos, desde los balcones, arrojan el agua que les demandan las miles de personas que forman tan especial comitiva. El ‘Chúndara’ es una versión del pasodoble 'La Entrada', del músico Miguel Esquembre.

Las Fiestas de Nuestra Señora y San Roque se celebran desde la Edad Media. Actualmente tienen lugar del 14 al 18 de agosto. Se piensa que los festejos nacieron para celebrar el fin de las tareas agrícolas del verano. Desde sus orígenes, los encierros juegan un papel principal.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar ‘La Paga’ de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (www.juegosonce.es), y establecimientos colaboradores autorizados.

