SAVE THE CHILDREN RECUERDA A RAJOY QUE HAY 1.400.000 NIÑOS EN SITUACIÓN DE POBREZA SEVERA

Save the Children recordó este lunes a Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, que en España hay 1.400.000 niños en situación de pobreza severa que además no reciben ayudas estatales. Por esto, le ha enviado una cesta de alimentos valorada en 24,25 euros, que es la ayuda que reciben al mes las familias más pobres para el cuidado de sus hijos.



Con motivo del Día internacional para la erradicación de la pobreza, que se conmemora mañana, Save the Children denunció que, "a pesar de la mejora de los datos macroeconómicos en España, los hogares aún no han recuperado el nivel de renta que tenían antes de la crisis y los niños siguen siendo los más afectados por la pobreza".

"Casi 1.400.000 niños se encuentran en situación de pobreza severa, viviendo en hogares que no pueden calentarse en invierno, sin consumir todos los nutrientes que necesitan, sin todo el material escolar necesario o sin poder asistir a las excursiones del colegio", destacó la ONG.

En su opinión, "la lucha contra la pobreza infantil se ha vuelto a quedar fuera de las prioridades del Gobierno, que en los últimos Presupuestos Generales del Estado tan solo destinó 25 millones de euros a tal fin, lejos de los 1.000 con los que se había comprometido en el pacto de investidura".

Esta ONG también resaltó que hace unos días el Gobierno vetó en el Congreso una proposición de ley de Unidos Podemos para aumentar la prestación económica por hijo a cargo hasta los 1.200 euros al año en las familias que se encuentren por debajo del umbral de la pobreza.

“Si no hay empleo suficiente para todos o este no es de calidad, los hogares solo pueden salir de la pobreza a través de la protección social, pero en el caso de España la inversión es muy escasa y no se distribuye de manera equitativa. Tan solo una de cada tres familias en situación de pobreza recibe la prestación por hijo a cargo, de 24,25€ al mes, que es del todo insuficiente para cubrir las necesidades de un niño durante un mes”, explicó Andrés Conde, director general de Save the Children.

Por esto, exige al Gobierno que dé prioridad a la lucha contra la pobreza infantil en los próximos Presupuestos Generales y aumente esta ayuda hasta los 100€ al mes para las familias en situación de pobreza.

