SAVE THE CHILDREN PIDE A RAJOY "VÍAS LEGALES Y SEGURAS" PARA LOS REFUGIADOS

Save the Children ha pedido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tras la trágica muerte de Samuel, un niño migrante cuyo cadáver fue hallado en una playa de Barbate (Cádiz), que establezca vías legales y seguras para todas aquellas personas que huyen de la violencia y la pobreza hacia Europa.

En lo que va de año, según informa la ONG en una nota, 3.871 personas han llegado a Europa desde África, Asia u Oriente Medio. Casi el 100% han llegado por mar y 246 se han ahogado en el viaje.

Además, indica que en 2016 más de 5.000 personas murieron en el Mediterráneo y se estima que un tercio de los migrantes y refugiados son menores de edad. Señala que el caso de Samuel pone en relieve cómo los niños son los más vulnerables en las migraciones. Según la ONG, la infancia queda desprotegida y es ignorada en los acuerdos y en las políticas que se están estableciendo, ya que en España se antepone la condición de migrantes a la de menores.

El director general de Save the Children, Andrés Conde, indicó que "la única forma de evitar las muertes en el Mediterráneo es estableciendo rutas seguras y legales. España tiene una gran responsabilidad, ya que la frontera sur es la puerta de entrada de muchos migrantes y refugiados".

Por ello, Save the Children pide al Gobierno que garantice entradas seguras, sin obligar a nadie a hacer un viaje peligroso y lleno de obstáculos. Además, considera que el Gobierno debería liderar e impulsar un cambio de políticas europeas para dar respuesta a esta 'crisis de refugiados', velando por los derechos de los niños de forma prioritaria.

Para ello, propone que, por un lado apoye políticas orientadas a garantizar que los refugiados reciben protección en la Unión Europea y por otro garantice que la ayuda oficial al desarrollo no esté condicionada a las políticas migratorias de los países de origen.

