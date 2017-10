LA CEO DE SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL ALERTA DE LA “POBREZA REAL” QUE VIVEN LOS NIÑOS EN ESPAÑA

La CEO de Save the Children International y ex primera ministra de Dinamarca, Helle Thorning-Schmidt, alertó este jueves en el Fórum Europa de que “hay niños que viven en pobreza real” en España y, por ello, en su organización “estamos dando un paso adelante para ayudar a estos niños”.

En el desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum en Madrid, Thorning-Schmidt comenzó su intervención adelantando que no iba a pronunciar un “discurso muy optimista”, teniendo en cuenta la situación en la que se encuentran muchos niños en el mundo, incluido España.

“Hay niños que viven pobreza real en este país” y, por ello, “estamos dando un paso adelante para ayudar a estos niños”, manifestó la interviniente, quien explicó que su organización nació “hace casi 100 años”, cuando “una mujer inglesa se vio provocada al ver que no se ayudaba a los niños tras la Primera Guerra Mundial”.

Thorning-Schmidt hizo hincapié en que, desde entonces, la organización tiene como objetivo “ayudar a los niños en peor situación del mundo”, como, por ejemplo, en el caso de los niños refugiados y menores no acompañados que se encuentran en la frontera de Myanmar y Bangladesh o en las fronteras de Siria o Yemen.

“Estamos sobre el terreno ayudando a los niños”, remarcó la representante de Save the Children, que detalló que entre los objetivos de su organización se encuentran “que todos los niños sobrevivan, al menos, hasta los cinco años, que no mueran de enfermedades que se podrían haber prevenido y que ningún niño sufra violencia”.

Por último, defendió que "no debemos pensar que no sirve de nada luchar por los derechos de los niños", porque, a su juicio, "si la gente se une y toma las riendas del mundo, podemos marcar la diferencia" y se preguntó que si se ha conseguido que "los niños de hoy sean más sanos, más ricos y más educados, por qué parar aquí y por qué no dar otro paso".

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso