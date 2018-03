GABRIEL. SAVE THE CHILDREN PIDE AL GOBIERNO QUE APRUEBE YA LA LEY PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA SOBRE MENORES

Andrés Conde, director ejecutivo de Save the Chidldren, pidió este lunes al Gobierno que apruebe ya la ley para la erradicación de la violencia de menores, porque "España no cuenta con un marco protector para la protección de los niños y adolescentes. Todos los partidos llevaban en sus programas la erradicación de la violencia contra la infancia. PP y C's lo llevaban en su pacto de investidura y al final no se ha aprobado".



Conde aseguró, en declaraciones a Servimedia, que no entiende "esta pasividad del Ejecutivo. En septiembre se aprobó una proposición no de ley, apoyada por todos los partidos, para sacar adelante esta norma, pero en diciembre, cuando el Gobierno anunció el plan normativo anual, la ley no aparecía entre sus prioridades. Es urgente e imprescindible la tramitación de esa ley para prevenir casos como el de Gabriel".

"Cuando la ministra Dolors Montserrat compareció en la Comisión de Infancia del Congreso de los Diputados dijo que no veía inquietud social sobre este tema, ni consenso político, y ahí se quedó. Discutir la necesidad de elevar los estándares de protección no es una cuestión política, es una necesidad. Los niños y las niñas necesitan un marco de protección, que evite muertes como la de Gabriel", aseveró.

Preguntado sobre por qué la protección de la infancia no es una cuestión para este Gobierno, Conde respondió que "posiblemente porque los niños no votan. A la aprobación de esta ley no se va a oponer ningún partido, seguro, es una cuestión de prioridades".

Conde transmitió su pesar a toda la familia de Gabriel Cruz, admitió sentirse "estremecido" y recordó que "cada semana aparece un nuevo caso de violencia extrema hacia los niños. No es algo puntual, es un fenómeno sistémico que hay que atender ya porque España no cuenta con un marco protector para los menores".



