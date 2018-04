SIRIA. SAVE THE CHILDREN PIDE A ESPAÑA QUE MEDIE PARA QUE CESE LA ESCALADA MILITAR

Save the Children solicitó este sábado al Gobierno español que, junto a otros países que han decidido no participar en el ataque de Estados Unidos, Francia y Reino Unido a Siria, lidere “la apertura de un espacio mediador y facilitador que permita el cese inmediato de la escalada militar”.



Esta organización manifestó en un comunicado su “profunda preocupación” por la escalada del conflicto en Siria y destacó que “el fracaso en las negociaciones del Consejo de Seguridad (de la ONU) no puede traducirse en más violencia”.

Recordó que cinco resoluciones del Consejo de Seguridad, aprobadas por unanimidad, permitirían que se acabe con el conflicto en Siria si las partes cumplen con lo acordado. “Los esfuerzos de la comunidad internacional y del Gobierno de España deben centrarse en hacer posible el cumplimiento de esas cinco resoluciones”, añadió.

Save the Children subrayó que “el fin de la violencia y la impunidad en Siria no se consiguen con más guerra, al contrario”, y señaló que mas de siete años de guerra han causado 12 millones de desplazados internos; 5,5 millones de refugiados; más de 400.000 muertos, la destrucción la mitad de las escuelas y que 2,5 millones de niños no vayan a la escuela.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso