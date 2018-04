SAVE THE CHILDREN DENUNCIA LA INDEFENSIÓN DE LOS NIÑOS MIGRANTES QUE VIVEN EN LAS CALLES DE CEUTA

Save the Children denunció este sábado la indefensión y la extrema vulnerabilidad que sufren los menores migrantes que viven solos en las calles tras la muerte ayer, viernes, de un adolescente marroquí atropellado por un camión en Ceuta cuando se encontraba en la zona portuaria buscando una oportunidad para entrar en España como polizón.



Un equipo de Save the Children estaba en ese momento en la zona documentando la situación de los menores extranjeros no acompañados (MENA) que viven en la calle y fue testigo del atropello mortal.

Según esta ONG, al menos medio centenar de menores, algunos de tan sólo 10 años de edad, duermen en la escollera, en naves y en coches abandonados. Ante esta situación, publicará próximamente un informe sobre la situación de los MENA en España.

La organización recordó en una nota informativa que, en su último informe anual, el Defensor del Pueblo ya denunció la desprotección que sufren los menores extranjeros no acompañados, que muchas veces ven cómo su situación administrativa queda bloqueada y sin ninguna oportunidad laboral cuando cumplen los 18 años.

Según la última memoria de la Fiscalía General del Estado, en 2016 estaban protegidos por las diferentes autonomías 3.997 menores extranjeros no acompañados, de los cuales 1.072 se encontraban en Andalucía, 999 en Melilla y 246 en Ceuta, lo que supone más del 50% del total.



