SAVE THE CHILDREN PIDE AL DEFENSOR DEL PUEBLO QUE INVESTIGUE LOS CENTROS DE MENORES TRAS LA MUERTE DE DOS INTERNOS

La ONG Save the Children solicitó este lunes al Defensor del Pueblo que investigue todos los Centros de Menores tras la muerte de dos internos extranjeros, al entender que “el modelo de protección de los menores extranjeros no acompañados es manifiestamente insuficiente”.



La institución pública ya inició sendas investigaciones de oficio por la muerte de Sufián, de 17 años, que fue hallado sin vida el pasado 4 de enero en su cama del centro de menores Gota de Leche, y por otra muerte hace dos semanas de otro menor marroquí que estaba ingresado en el centro para menores de Melilla con medidas judiciales.

Save the Children considera que la muerte de estos dos migrantes es una muestra más “de las deficiencias del sistema de acogida de menores no acompañados español", que ha sido ya objeto de recomendaciones por parte del Defensor del Pueblo.

A juicio de la ONG, el organismo debería ampliar su investigación al resto de centros porque “la gravedad de las vulneraciones de derechos denunciadas” por los menores, organizaciones sociales o instituciones académicas “requiere de un estudio más amplio en todo el territorio nacional que permita alcanzar conclusiones generales”.

En 2016 estaban protegidos por las diferentes autonomías 3.997 menores extranjeros no acompañados, de los cuales 1.072 se encontraban en Andalucía, 999 en Melilla y 246 en Ceuta, lo que supone más del 50% del total. Los recursos de acogida de estos enclaves se encuentran “sobreocupados” y, según la ONG, “hay menores durmiendo en la calle”.



