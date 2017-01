MADRID. SAVE THE CHILDREN RECLAMA A LA COMUNIDAD QUE PROTEJA A LOS MENORES QUE DESAPARECIERON HACE UNOS DÍAS

Save the Children reclamó este martes a la Comunidad de Madrid que “cumpla con su obligación de proteger y garantizar los derechos” del grupo de menores extranjeros no acompañados que vivían en la calle y dormían en un parque de Hortaleza y que se encuentran en paradero desconocido desde el pasado 29 de diciembre.

Esta organización dedicada a la defensa y promoción de los derechos de la infancia recordó en una nota que el pasado mes de noviembre denunció, junto a la Fundación Raíces, la situación de estos niños que duermen en la calle desde hace meses, ya que “se niegan a ir a los centros de acogida porque el sistema no les protege, les discrimina y no les proporciona los cuidados que debería”.

Asimismo, detalló que algunos de estos menores contaron que en los centros de protección “se ven sometidos como castigo a condiciones de aislamiento, insultos y agresiones”.

Save the Children agrega que como solución, a principios del pasado mes de diciembre la Comunidad de Madrid derivó a este grupo de menores a un piso tutelado dirigido por la Asociación Mundo Justo en el municipio madrileño de Rivas–Vaciamadrid, pero las presiones recibidas hicieron que el 16 de diciembre se volviese a derivar nuevamente a estos niños al centro de acogida de Hortaleza.

Con motivo de esta decisión, los menores volvieron a escaparse del centro y se instalaron de nuevo en un parque cercano, pero desde el pasado 29 de diciembre no se ha vuelto a saber nada de ellos.

La organización ha mostrado su preocupación por la situación de los menores y ha exigido a la comunidad que “retome el modelo de intervención del piso de acogida de Rivas”, ya que “durante el tiempo que los menores estuvieron allí su evolución fue muy favorable”.

La directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children, Ana Sastre, manifestó que “el hecho de que se les haya devuelto a su situación anterior supone un paso atrás en la protección de sus derechos” y lamentó que “en este proceso de decisión no se ha considerado que lo que debe primar es el interés superior de estos niños".

