SAVE THE CHILDREN ALERTA DE QUE EL ‘BULLYING’ ONLINE “ES BRUTAL” Y “PUEDE ARRUINAR LA VIDA DE UN NIÑO”

La CEO de Save the Children International y ex primera ministra de Dinamarca, Helle Thorning-Schmidt, alertó este jueves en el Fórum Europa que hoy en día cuando un niño sufre ‘bullying’ “es mucho peor y más duro” que hace unos años, puesto que “el ataque que se realiza a través de Internet es brutal y puede arruinar la vida de un niño”.

En el encuentro informativo, organizado por Nueva Economia Forum en el Casino Gran Círculo de Madrid, Thorning-Schmidt destacó la labor de Save the Children para evitar que los niños sufran episodios de violencia, el acoso escolar o de cualquier otro tipo, porque “puedes ayudar a los niños que sufren acoso en España pero también a un niño que necesita nutrición en Kenia”.

“El ‘bullying’ siempre ocurría en los patios del colegio y en aquel momento era duro”, señaló Helle Thorning-Schmidt, que añadió que “en este momento es mucho peor porque el ataque que se realiza a través de Internet es brutal y puede arruinar la vida de un niño”.

En este sentido, la representante de la ONG hizo hincapié en la importancia de que los niños de todo el mundo reciban educación, ya que actualmente, “260 millones de niños no van a la escuela” y, a su juicio, la educación “es la clave para desplegar el potencial de un niño”.

“La educación de los niños tiene el potencial de cambiar no solo la vida de ese niño, de su familia o de su comunidad, sino que tiene el potencial de cambiar la vida de todo un país”, declaró Thorning-Schmidt, que indicó que si se consigue que todos los niños reciban la educación que merecen “podemos cambiar el mundo”.

Por último, se mostró contraria al uso de castigos físicos a los niños por parte de sus padres, ya que “no creo que haya que usar ningún tipo de violencia con los niños en su educación” y concluyó que “la violencia contra los niños nunca es aceptable”.

