SAVE THE CHILDREN ASEGURA QUE 800.000 NIÑOS HAN SOLICITADO ASILO EN EUROPA EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS

- 150.000 estaban solos . El informe 'Poniendo a los niños, primero', realizado por Save the Children y que analiza los peligros a los que se enfrentan los niños que huyen de sus países hacia Europa, asegura que 800.000 menores han solicitado asilo en Europa en los últimos dos años, de los que 150.000 estaban solos.

“Hace dos años el mundo se estremeció al conocer la cifra de los 10.000 niños migrantes que habían desaparecido al llegar a Europa. Hoy, las políticas nacionales y europeas son aún más restrictivas y los peligros para los niños son aún mayores”, afirmó Ester Asín, directora de Save the Children para la Unión Europea.

Los niños que intentan cruzar las fronteras en los Balcanes Occidentales son frecuentemente víctimas de devoluciones en caliente por parte del personal de fronteras, lo que les obliga a buscar formas clandestinas de cruzar, mucho más peligrosas. En los centros de recepción en Grecia los niños viven en condiciones parecidas a las de una cárcel, esperando las decisiones sobre sus solicitudes de asilo en muchos casos durante más de un año, explica esta ONG.

"Save the Children ha presenciado intentos de suicidio y autolesiones de niños de tan solo nueve años en los centros griegos. Los problemas mentales son comunes entre los niños migrantes y refugiados en Europa. En Suecia, el pasado mes de febrero siete niños refugiados intentaron suicidarse, tres de ellos lo consiguieron", agregó la ONG.

“Aunque la Comisión Europea y los Estados miembros han manifestado su compromiso con la protección de los menores refugiados y migrantes, poco efecto tendrá si viene acompañado de políticas fronterizas que obligan a los niños a pasar largos periodos de tiempo en centros de detención, con permisos temporales que solo les provocan más inseguridad o que les devuelven a países donde su seguridad no está garantizada”, concluyó Asín.

