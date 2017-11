SAVE THE CHILDREN ALERTA DE QUE UNO DE CADA CUATRO NIÑOS ROHINGYA EN BANGLADESH ESTÁ EN RIESGO DE MUERTE POR DESNUTRICIÓN

Casi una cuarta parte de los niños rohingya menores de cinco años que han huido a Bangladesh en los últimos dos meses sufren de desnutrición aguda, según una investigación de Save the Children junto a otras organizaciones.

Esta organización informó en un comunicado de que la investigación muestra que alrededor de un tercio de estos niños están gravemente desnutridos, lo que significa que tienen nueve veces más probabilidades de morir que los niños que no padecen desnutrición, puesto que son significativamente más vulnerables a contraer infecciones y otras enfermedades como la diarrea o infecciones de pecho.

"La situación es peor de lo que temíamos", señaló la asesora de nutrición de emergencia de Save the Children en Cox's Bazar, Nicki Connell, que detalló que "un gran número de niños rohingya están llegando a Bangladesh ya desnutridos” y “una vez que llegan se ven en una situación en la que tienen que depender de las raciones de alimentos para sobrevivir, con niveles de higiene muy bajos y muchas dificultades para conseguir agua potable limpia”.

Asimismo, advirtió de que no solo los menores sufren desnutrición, sino que “hace unos días llegaron dos hombres a una de nuestras clínicas, uno con un peso de 32 kilos y otro de 34 kilos”, lo cual, “es una señal segura de que tenemos una gran crisis de desnutrición a la vuelta de la esquina”.

Esta investigación, realizada en las últimas dos semanas, recopila información sobre los hábitos de alimentación y salud de los niños pequeños y las mujeres de 405 hogares en uno de los asentamientos donde viven tanto familias rohingya recién llegadas o ya más establecida.

Por ello, Save the Children anunció que está ampliando rápidamente su respuesta en salud y nutrición, especialmente en tratamiento y prevención de la desnutrición y detalló que trabaja en dos clínicas de atención primaria de salud en las afueras de los campamentos, donde viven las familias a las que es más difícil llegar, y está en el proceso de establecer siete clínicas más.

