CGT exige al Ministerio de Igualdad una prestación para embarazadas y mujeres en período de lactancia

La Confederación General del Trabajo (CGT) se ha dirigido al Ministerio de Igualdad, a través de una carta, para plantearle la "urgente" necesidad de dotar a las mujeres embarazadas y en período de lactancia, de una prestación económica que les ayude a enfrentarse a los efectos socioeconómicos derivados de la actual crisis originada por el Covid-19.

Según la organización, el Gobierno español estableció el pasado 8 de abril un procedimiento de actuación para los servicios de personas de riesgos laborales frente a la exposición al “coronavirus”, tanto en el ámbito laboral como garantía de protección de la salud de las personas trabajadoras. En este procedimiento se señalan como personas especialmente vulnerables o sensibles las mujeres embarazadas y en período de lactancia, estableciéndose medidas concretas para ellas. También se establece que en algunas situaciones de riesgo no se precisa ni adaptación ni cambio de puesto.

"CGT recuerda que una de las vías de propagación e infección del Covid-19 es a través de personas que no presentan síntomas de la enfermedad. Esta realidad todavía no es cuantificable, debido principalmente a la falta de recursos para controlar a esta población, y que en el citado procedimiento no se han tenido en cuenta los riesgos de estas personas a la exposición de contagio durante el trayecto a los centros de trabajo", explican en la carta difundida.

CGT insiste en que a las mujeres embarazadas y en período de lactancia, debido a su vulnerabilidad, "deben tener garantizada una seguridad integral en estos momentos de alerta sanitaria, por ello exigen al Ejecutivo de Sánchez e Iglesias que estas mujeres tengan un acceso directo e inmediato a la prestación de riesgo por embarazo y lactancia a partir del conocimiento del embarazo y durante el período de lactancia, al margen de la actividad a la que correspondan, cuando exista posibilidad de contagio, tanto de personas asintomáticas como sintomáticas, con excepción de aquellas trabajadoras que se encuentren teletrabajando", concluyen.