DIA CELEBRA QUE TRÁFICO RETIRE EL CARNÉ A LOS CONDUCTORES ADICTOS A ALCOHOL O DROGAS

El presidente de la asociación de víctimas de accidentes DIA, Francisco Canes, celebró este martes que la Dirección General de Tráfico (DGT) vaya a actuar con más dureza contra los conductores reincidentes que hayan dado positivo a alcohol o drogas dos veces en un plazo de dos años, de forma que les retirará el carné e informará de esta situación a los servicios sanitarios para que les hagan un examen que certifique que han perdido las actitudes psicofísicas para conducir.

“Lo que no es concebible es que una persona que ya ha sido sancionada por varias infracciones relacionadas con el consumo de alcohol y drogas al volante pueda seguir conduciendo como si nada. Quizá hoy vuelves a casa y te has librado, pero puede que mañana no puedas despertar de la pesadilla de haber matado a alguien por tu irresponsabilidad”, apuntó Canes en un comunicado.

Canes instó al Ministerio del Interior a seguir en esta línea de endurecer los castigos para quienes infringen las normas de seguridad vial en detrimento de los demás y poniendo en juego sus vidas consumiendo alcohol y drogas, excediendo los límites de seguridad o asumiendo deliberadamente distracciones peligrosas. “Cuando una barbaridad queda impune, no sólo se dejan de resarcir los derechos de las víctimas, sino que se crea una sensación de frustración e impotencia en la sociedad”, finalizó.

