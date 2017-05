LA ONCE CELEBRA LOS 30 AÑOS DE ERASMUS EN SU CUPÓN DE MAÑANA

El 30 aniversario del Programa Erasmus (hoy Erasmus+) protagoniza el cupón de la ONCE de mañana, martes, a fin de celebrar el Día de Europa con una de las iniciativas que más ha contribuido a crear “espíritu europeo” entre su ciudadanía.

De este modo, cinco millones y medio de cupones difundirán este programa educativo, que “ha abierto fronteras a millones de universitarios de la Unión Europea”, según la organización.

En la presentación del cupón, el consejero general adjunto al presidente de la ONCE, Alberto Durán, señaló que “la ONCE apuesta por Europa desde el papel de una entidad social que sabe que la solución está en la igualdad de oportunidades y en ser más social”, y agregó que “aunque sólo el 0,14 por ciento de los estudiantes que participan en Erasmus tienen discapacidad, se ha dado un paso importante” durante los últimos años.

De hecho, el secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Marcial Marín, recalcó en el acto que el número de Erasmus con discapacidad procedentes de España ha pasado de 10 a 91 entre 2013 y 2016.

ELIMINAR BARRERAS

También apuntó que las ayudas para este colectivo se mejoraron en 2016 (hasta los 1.000 euros por estudiante) y recordó que el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (Sepie) financia desde 2015 un proyecto de Fundación ONCE y varias universidades encaminado a fomentar la participación de personas con discapacidad en Erasmus+.

“Nos gusta celebrar el Día de Europa con la ONCE, porque ayudáis a eliminar barreras y a que nadie se quede atrás”, agregó.

Según la consejera general de la ONCE y responsable de Relaciones Internacionales de la organización, Ana Peláez, la ONCE “lucha por una Europa con más presencia de la discapacidad”, también en el ámbito educativo.

Finalmente, Aránzazu Beristain, jefa de la representación de la Comisión Europea en España, destacó que además de los 30 años de Erasmus, en 2017 también se conmemora el 60 aniversario de los Tratados de Roma.

Citó al escritor Umberto Eco al subrayar que Erasmus ha creado “la primera generación de jóvenes europeos”, y destacó la importancia de esta iniciativa a la hora de crear sentimiento de pertenencia.

