Los CDR, protagonistas en el primer aniversario del 1-O

Los Comités de Defensa de la República han sido los protagonistas del primer aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre. Los grupos independentistas ha llevado a cabo, durante toda la jornada, diferentes manifestaciones y actos para protestar contra la situación que se vive en Cataluña: reclaman la independencia y la libertad de los políticos que siguen en prisión por el procés.

Vías de tren cortadas, sedes públicas ocupadas, carreteras cortadas… han sido algunas de las formas de protesta que estos grupos han llevado a cabo desde primera hora de la mañana.

El primero punto informativo ha estado en Girona, donde un grupo ha cortado las vías del AVE. Según ha informado Renfe, como consecuencia de la protesta se ha detenido la circulación del AVE entre las estaciones de Figueres, Girona y Barcelona, y los viajeros afectados están siendo derivados a servicios regionales de Rodalies. A través de Twitter, han animado la gente a sumarse a la protesta:

Organitzades un cop més hem demostrat que som capaces de tot. Avui hem aturat de nou el TAV durant dues hores. Continuem al carrer.#1OctAlCarrerpic.twitter.com/oCElXSht4v

— CDR Girona (@CDRGironaSalt) 1 de octubre de 2018

Las principales vías de la comunidad autónoma también se han visto afectadas. La AP7 en Tarragona también ha estado cortada y algunos puntos de Barcelona, céntricos como la Bolsa de la capital catalana también ha estado paralizada. Unas 100 personas han hecho una sentada en la entrada de la Bolsa bloqueando el acceso y dos se han encadenado a las puertas del organismo, tapándose con una pancarta con el mensaje 'Tumbemos el régimen. Votamos independencia', además de llenarse la entrada con centenares de pegatinas.

Exigen la dimisión de Torra…

Los CDR han reclamado durante la manifestación en Barcelona la dimisión del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y la del consejero de Interior, Miquel Buch, durante una marcha que ha partido de los Jardinets de Gràcia y ha recorrido el paseo de Gràcia y la Rambla Catalunya.

Los manifestantes, que han marchado bajo la pancarta 'Tumbemos el régimen. Votamos independencia', también han lanzado cánticos contra los Mossos d'Esquadra: 'Los Mossos también son fuerzas de ocupación' y 'No, no, mossos no, mossos no'.

Los independentistas han protagonizado una acción a las puertas de la Bolsa de Barcelona con dos encadenados y un centenar de personas bloqueando el acceso al organismo, que seguía a las 14:00 horas.





…pero él les anima

"Apretad, hacéis bien en apretar" han sido las palabras de Quim Torra esta mañana, pese que algunos grupos piden su dimisión. El pronunciamiento del president ha sido en el acto institucional para conmemorar el primer aniversario del 1-O celebrado en Sant Julià de Ramis (Girona), localidad elegida porque fue el municipio en el que tenía que votar Puigdemont durante el 1-O, pero no pudo por las cargas policiales que se produjeron --acabó votando en otro punto--.

Torra ha criticado el proceso judicial contra los líderes catalanes que impulsaron aquella votación, y ha planteado que el juicio sirva para reactivar la independencia: "Apelo a las conciencias colectivas de los catalanes para saber si aceptaremos o no las sentencias, por saber si volveremos a determinarnos".

Durante los minutos previos a su intervención, han hablado miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) que han exigido al Govern que aplique el resultado del referéndum e implemente la república, y Torra les ha dedicado unas palabras: "Apretad, hacéis bien en apretar".