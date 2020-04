CCOO recuerda la “obligación” de las empresas de mantener las condiciones de seguridad y salud en el trabajo

CCOO de Madrid, tras la finalización del confinamiento más severo fijado hasta el 9 de abril y la vuelta a la actividad productiva de un gran número de empresas, ha calificado en un comunicado como “imprescindible” asegurar las condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo como elemento clave para la contención y control del COVID-19, no solo porque “la prioridad debe ser la salud de trabajadores y trabajadoras, sino también porque si no se garantizan estas condiciones estaremos arruinando todo el esfuerzo colectivo que ha realizado la ciudadanía desde el comienzo de la crisis sanitaria y esteremos comprometiendo la contención de la pandemia”.

Para la secretaria de Salud Laboral de CCOO Madrid, Carmen Mancheño, “no valen las excusas. Las orientaciones y recomendaciones dictadas por las autoridades sanitarias, en muchos casos, son posibles de implementar en las empresas si existe voluntad”. Y recuerda que estas recomendaciones se convierten en “obligaciones para las empresas”, por lo que “no vamos a tolerar ninguna actitud irresponsable que ponga en riesgo el esfuerzo de toda la ciudadanía”.

Según CCOO, es necesario que los instrumentos de asesoramiento y control tomen un papel protagonista. El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo debe emplear todos los medios disponibles para la atención de empresas y trabajadores y la Inspección de Trabajo debe reforzar sus actuaciones, a lo que se debe sumar la posibilidad de paralizar la actividad. Al respecto, es urgente que se dote a este instrumento de toda su capacidad de control y sanción.

CCOO anuncia que va a extremar aún más su vigilancia en la garantía y cumplimiento de las condiciones de salud y seguridad en los centros de trabajo, y pone a disposición de la población trabajadora a todos los representantes sindicales que "siguen trabajando sin descanso para garantizar la salud de sus compañeros y compañeras".

"En la Comunidad de Madrid esta etapa va a ser, si cabe, aún más frágil y peligrosa. Hemos sido y seguimos siendo el primer foco de la epidemia, con un mayor número de contagios, mayor número de fallecidos y con las unidades de cuidados intensivos más saturadas del país. Pero, además, estas cifras no son homogéneas sino que tienen un marcado sesgo de clase. Los barrios y municipios “obreros” son los que más están sufriendo en esta crisis. Son muchos los trabajadores que no pueden decidir si trabajar o no y tienen que optar por exponerse al contagio y poner en riesgo su salud y la de sus familias que, asimismo, necesitan utilizar el trasporte público para desplazarse al trabajo y que muchas veces viven la situación de confinamiento en viviendas que no garantizan por ejemplo el aislamiento de uno de sus miembros", sentencian en el comunicado.

"Estas circunstancias hacen que el retorno a la actividad en Madrid sea más arriesgado y debe hacerse con todas las garantías y con la máxima protección de la salud de las personas trabajadoras. No se pueden volver a repetir las situaciones de desprotección vividas por muchos trabajadores y trabajadoras tras el primer decreto de alarma, y por ello CCOO de Madrid exige a las empresas que cumplan con sus obligaciones legales de proteger la salud de sus empleados/as y que, en ese mismo sentido, sean leales con la sociedad y que no escatimen esfuerzos en la necesidad colectiva de contener la expansión del COVID-192", concluyen.

Además, desde el sindicato recuerdan seguirán asesorando a todas las personas que lo necesiten en el teléfono 900 30 1001, denunciando “sin vacilar” todas las situaciones que pongan en riesgo la salud y la vida de trabajadores y trabajadoras.