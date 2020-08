CCOO no descarta la huelga en los centros educativos si Ayuso no garantiza una vuelta segura en septiembre

CCOO ha advertido que “no descarta la huelga” en los centros educativos si la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, “no garantiza una vuelta segura” en el próximo mes de septiembre. Así lo ha señalado la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Madrid, Isabel Galvín, que ha insistido en la necesidad de reducir las ratios y en la contratación de al menos 11.000 docentes para el próximo curso, entre otras medidas, para hacer posible la presencialidad en los centros y el mantenimiento de las medidas de seguridad adecuadas frente al coronavirus.

Galvín indicó que la “preocupación y malestar” en la comunidad educativa “son máximos” porque “no hay un plan que garantice una vuelta segura”. “No está previsto bajar ratios –continuó-, no se han hecho convenios con los ayuntamientos para ampliar los espacios y se ha prohibido incluso a los equipos directivos hacer reformas en los centros educativos públicos para garantizar la distancia de seguridad”. Además, lamentó que el Ejecutivo que preside Ayuso no tenga previsto realizar la contratación de los al menos 11.000 docentes necesarios, “ni a las enfermeras escolares, ni la puesta en marcha de servicios de prevención”.

A su juicio, “los niños y niñas, después de meses de confinamiento, necesitan educación presencial”, por lo que defendió el derecho del alumnado madrileño a tener la educación que necesitan “y a no perder oportunidades”. Galvín avisó de que durante el mes de agosto continuarán los encuentros de la comunidad educativa, que tiene previsto realizar una manifestación virtual el próximo día 27, y que si el Gobierno de Díaz Ayuso y su consejero de Educación, Enrique Ossorio, “no asumen sus responsabilidades y no ponen en marcha un plan con las medidas necesarias, la movilización en la comunidad educativa madrileña está garantizada, incluso la huelga en los centros educativos. No vamos a ser cómplices de esta situación”, remachó.