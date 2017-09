LAS ONG CATÓLICAS INSTAN A LOS PODEROSOS A “SER PERSONAS” Y NO CEDER “A LOS INTERESES ECONÓMICOS”

Varias organizaciones católicas como Cáritas, Confer, Justicia y Paz, Manos Unidas y Redes instaron este viernes a “quienes ejercen el poder en los distintos niveles” a regresar a “su nivel y condición de personas y ciudadanos normales”. La campaña ‘Si Cuidas el Planeta, Combates la Pobreza’ les exhorta a no guiarse por intereses económicos y evitar la “impersonalidad” de sus cargos.

“Que regresen siempre, en su toma de decisiones, a su nivel y condición de personas y ciudadanos normales, que se despojen de la impersonalidad que supone mirar desde arriba para no perder de vista la perspectiva de lo común”, trasladaron las ONG religiosas a los poderosos en un comunicado.

Las entidades les recuerda el principio del Decálogo Verde que dice “no supeditarás tu acción a los intereses económicos”. Además, se inspiran en la encíclica 'Laudato Si' del papa Francisco donde señala que “la política no debe someterse a la economía, y ésta no debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia”.

De esta manera, invitan a los poderes públicos a evitar una visión “práctica” y “distorsionada” de la economía, en la que prima la “maximización de beneficios a corto plazo y la economía financiera sobre la economía real”.

SOCIEDAD SIN CLASES

Las ONG católicas se hacen eco del testimonio de un miembro del pueblo Yanomami de Brasil al decir que “no existe pobre, rico, clase alta, clase baja, ni ninguna clase; no existe clasificación en nuestro contexto cultural”. Sino que existen “conocimientos, cultura, lenguas diversas y que nosotros construimos conocimiento”.

Por tanto, las organizaciones pidieron acabar con el “paradigma tecno-económico imperante” y recuperar “una economía al servicio del ser humano y respetuosa con la creación, una ecología económica capaz de obligar a considerar la realidad de manera más amplia”.

