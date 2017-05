LA ONCE CATALUNYA CONVOCA LOS ‘PREMIOS SOLIDARIOS’ PARA RECONOCER LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

La ONCE ha convocado los ‘Premios Solidarios ONCE Catalunya 2017’ con el fin de reconocer y premiar a aquellas personas, entidades, instituciones, medios de comunicación y administraciones que realizan una labor solidaria en su entorno de influencia procurando la inclusión social de todos los ciudadanos, la normalización y la autonomía personal y la accesibilidad universal.

Se convocan cinco categorías de los premios: 1. A la Institución, Organización, Entidad o ONG; 2. Al programa, artículo o proyecto de comunicación; 3. A la Persona Física de Catalunya; 4. A la Empresa de Economía social, y 5. A la Administración Pública.

Estos premios quieren concienciar a la sociedad y dar ejemplo de las buenas prácticas realizadas con el fin de que su ejemplo pueda extenderse a todo tipo de organismos públicos o privados. Las candidaturas son públicas y abiertas y se podrán presentar hasta el próximo 30 de junio en la Secretaría del Consejo Territorial de la ONCE en Catalunya o en la dirección electrónica 'ctcatalunya@once.es'.

Los premiados recibirán una obra escultórica que representa el logotipo de ‘Solidarios’, en el transcurso de un acto público que tendrá lugar el próximo 5 de octubre, a las 19.30 horas, en el Auditorio ONCE Catalunya.

El jurado de los ‘Premios Solidarios ONCE Catalunya 2017’ lo forman Enric Botí, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Catalunya, que es presidente del jurado; Xavier Grau, delegado territorial de la ONCE en Catalunya; Ana Peláez, consejera general de la ONCE; Manel Eiximeno, director del Centro de Recursos Educativos CRE ONCE Barcelona; Oriol Illa, presidente de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya; Antonio Guillén, presidente del Cocarmi (Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat); Josep Vidal, director general de Economía Social, el Tercer Sector, las Cooperativas y la Autoempresa de la Generalitat de Cataluña, y representantes de medios de comunicación. Su veredicto será inapelable y los premios no podrán quedar desiertos.

