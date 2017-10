CATALUÑA SE QUEDARÍA SIN AYUDAS DEL CONSEJO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN SI SE INDEPENDIZARA

Google Plus

- Ahora mismo concentra la mitad de todas las subvenciones logradas por España. La secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), Carmen Vela, afirmó hoy en el Fórum Europa que Cataluña dejaría de percibir ayudas del Consejo Europeo de Investigación (ERC, por sus siglas en inglés) si se independizara de España.

Así lo afirmó durante su participación en el citado encuentro informativo, organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum y donde presentó a M. Jean-Pierre Bourguignon, presidente del European Research Council.

Según Vela, "el requisito para percibir ayudas del ERC es participar y contribuir al presupuesto", y para esto, "los países deben ser miembros de la Unión Europea".

Dado que si Cataluña llegase a independizarse de España saldría también de la UE, "la respuesta es obvia": no podría recibir ayudas, explicó.

Vela apuntó que existe la figura de los países asociados al ERC que no son miembros de la UE, como Suiza o Israel, que pueden participar con investigadores, pero no reciben fondos.

En la actualidad, Cataluña es con diferencia la comunidad autónoma española que más ayudas recibe del ERC, con la mitad de todas las subvenciones logradas por España en los 10 años de existencia de esta institución.

En total, España ha conseguido 416 becas, de las que cerca de 200 han ido a parar a Cataluña. Le siguen a gran distancia la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana (28) y Andalucía (24).

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso