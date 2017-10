CATALUÑA. PSICÓLOGOS INFANTILES PIDEN A LOS PADRES QUE ENSEÑEN A SUS HIJOS A RESPETAR LA DIFERENCIA

Psicólogos expertos en psicología infantil destacan la importancia de que los padres enseñen a sus hijos a respetar ideas y opiniones diferentes, con ocasión del debate sobre la independencia y el referéndum secesionista de Cataluña, así como de proteger a los niños y de evitar adoctrinarlos para ninguna causa.

La directora del Área Infantil del Centro de Psicología Álava Reyes, Silvia Álava, y la psicoanalista Mercè Collell se expresaron de esta manera, en declaraciones a Servimedia, sobre cómo podría afectar a los niños esta situación de conflicto, entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña y en el seno de la sociedad, respecto a la independencia.

“Los niños, sobre todo cuando son pequeños, no tienen el pensamiento crítico desarrollado todavía, por lo que son mucho más manipulables que un adulto”, explicó Álava, quien alertó de que “tenemos que tener mucho más cuidado con no manipular a los niños” y “no ofrecerles versiones muy sesgadas de la realidad o muy dicotómicas, ni en una dirección ni en la otra”.

En este sentido, Collell indicó que “los niños viven el mundo a través de los papás”, por lo que “podemos ver a niños en manifestaciones independentistas y en manifestaciones de los otros y enarbolarán la bandera correspondiente tanto en un sitio como en otro”.

A este respecto, esta psicóloga defendió también que “es deseable que los padres comenten y hablen de lo que pasa” y abogó por decirle a los hijos que “papá y mamá piensan esto, pero hay otras personas que no piensan así y más adelante tú ya te irás formando tu propio criterio”.

“Lo que tenemos que hacer con los niños es fomentar el pensamiento crítico y decirles que existe este punto de vista, pero que también existe este otro”, coincidió Álava, quien hizo hincapié en que “enseñarles a pensar es enseñarles que hay varias realidades diferentes y varios puntos de vista diferentes”.

NO ADOCTRINAR A LOS NIÑOS

Sobre un posible adoctrinamiento por parte de los padres, inculcando a los hijos puntos de vista muy cerrados, Álava remarcó que “los niños tienen que estar siempre fuera de cualquier guerra política”, ya que “tienen que ser niños y hay que preservar la infancia”, porque “hay determinadas cuestiones para las que no están preparados por su propio desarrollo evolutivo”.

En el mismo plano se situó Collell, quien se mostró contraria a “adoctrinar a los niños”, puesto que “el mundo de la infancia hay que protegerlo” y “una cosa es informar y la otra es llevárselo a todos los lados; yo creo que hay que proteger un poco”.

“LA VIOLENCIA PUEDE SER TRAUMÁTICA”

Álava, en lo referente a si es conveniente o no acudir con los hijos a las manifestaciones, sostuvo que “hay que pensar si el tema por el que te estás manifestando es un tema en el que tienen que participar los niños o no”, por lo que “no es que no tengan que estar, sino pensar si es un tema que el niño puede entender”.

En cuanto a las cargas realizadas por la Policía Nacional y la Guardia Civil el domingo 1 de octubre, durante la celebración del referéndum, Collell valoró que lo que se produjo “no es gratuito y puede provocar cicatrices en el alma” en el caso de que algún niño haya sido testigo de esas acciones.

Por último, añadió que aunque “los niños afortunadamente tienen muchos recursos frente a la realidad” y “un niño puede desconectar” por “pura supervivencia”, en cambio “vivir la violencia en la calle sí que puede ser traumático” y más aún “si son gente conocida”.

