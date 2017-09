CATALUÑA. JAVIER URRA PIDE "PRUDENCIA" A PADRES Y POLÍTICOS PARA NO ADOCTRINAR A LOS MENORES

Google Plus

Javier Urra, ex Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, pidió este jueves "prudencia" a padres y responsables políticos y sociales en su actuación con los menores, porque los niños no pueden ni deben participar en manifestaciones. "Todos debemos prevenir que éstos sean adoctrinados y utilizados", dijo.

Urra se pronunció así, en declaraciones a Servimedia, sobre el comportamiento de responsables de algunos institutos y colegios catalanes que están pidiendo a los niños que se manifiesten contra del Estado español y a favor del referéndum ilegal.

El que fuera Defensor del Menor indicó que "a los 18 años las personas pueden tomar partido y manifestarse, expresarse. Pero antes de llegar a esa edad, es una etapa de formación y una cosa es la formación y otra el adoctrinamiento", recalcó.

Concluyó afirmando que "los niños no tienen banderas".

