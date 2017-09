CATALUÑA. CCOO Y UGT NIEGAN QUE LOS PROFESORES ACUDAN A MANIFESTACIONES EN HORARIO LECTIVO

Google Plus

Las federaciones de enseñanza de Comisiones Obreras y de UGT en Cataluña aseguraron este viernes no tener constancia de que ningún profesor haya faltado a clase para asistir a las manifestaciones o concentraciones convocadas estos días en apoyo al referéndum del 1 de octubre o como protesta por las actuaciones judiciales.

En declaraciones a Servimedia, el secretario general de FECCOO en Cataluña, Manel Pulido, dijo que “no conoce a ningún compañero en esta situación”, ni “a ningún padre” que lo haya denunciado. “De ser así sería gravísimo, e incluso el propio Departament de Enseñament estaría en contra”.

Del mismo modo, Pulido apuntó que tampoco sabe de ningún maestro que haya asistido a protestas en compañía de sus alumnos y aseguró que el sistema educativo en Cataluña “funciona con total normalidad” estos días, como el resto de la sociedad.

La misma idea expresó Carlos Escalante, secretario de política institucional de FESP UGT Cataluña, quien señaló que ni ningún profesor ni ningún padre les ha trasladado quejas en este sentido.

“Desde luego que en las protestas habrá docentes, pero pueden estar fuera de su jornada laboral o en sus horas libres”, reflexionó. “De lo contrario, otros compañeros tendrían que atender a sus alumnos y alguien se habría quejado, cosa que no ha sucedido”.

Para Escalante, en la escuela no hay ningún conflicto y como “el problema lo han creado los políticos, creemos que son ellos quienes deben resolverlo”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso