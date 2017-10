CATALUÑA. ZOIDO, A LA POLICÍA: “HICISTEIS LO QUE DEBÍAIS, HONRAR EL UNIFORME QUE VESTÍS”

Google Plus

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, dijo este lunes a la Policía Nacional: “hicisteis lo que debíais, honrar el uniforme que vestís y que tiene una historia de nada más y nada menos de 193 años de vida”, en referencia a la actuación que realizaron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante la celebración del referéndum del 1 de octubre en Cataluña.

Zoido se expresó en estos términos durante un acto celebrado en Sevilla, con motivo del Día dela Policía, donde hizo hincapié en que “la cohesión, la paz social y la convivencia en democracia no serían posibles si no contáramos con las altísimas cotas de seguridad y libertad que proporcionáis con vuestro trabajo, perfectamente coordinado con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

“Y así lo hacéis siempre como pudimos comprobar ayer con el comportamiento de vuestros compañeros presentes en Cataluña para garantizar el cumplimiento de la ley”, continuó el ministro, quien recordó que “así lo ordenaba un mandato del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que instaba a actuar para impedir el simulacro de referéndum” y “así lo hizo la Policía Nacional porque os distinguís por cumplir siempre con vuestra obligación”.

Por ello, expresó su “recuerdo sincero a todos los que participaron ayer en los distintos dispositivos, tanto de la Policía Nacional, como de la Guardia Civil”, porque “hicisteis lo que debíais, honrar el uniforme que vestís y que tiene una historia de nada más y nada menos de 193 años de vida”.

Zoido afirmó que “en un Estado democrático y de Derecho es legítimo estar en desacuerdo con alguna ley o mandato judicial, pero lo que no puede hacer nadie es desobedecer” y añadió que “lo que ya resulta inadmisible es que sea un servidor público quien se atreva a desafiar la legalidad o la orden de un juez”.

“PROVOCACIONES, INSULTOS Y AGRESIONES”

Durante su discurso, el ministro indicó a los policías que “habéis tenido que soportar provocaciones, insultos y hasta agresiones y os han llegado a llamar ‘fuerzas opresoras’, cuando lo único que hacéis es defender y proteger la seguridad, la libertad y los derechos de todos los españoles, además de cumplir y hacer cumplir la ley y los mandatos de nuestra Constitución”.

“Lamentablemente, ayer se produjeron algunos tristes incidentes, en los que resultaron heridos tanto ciudadanos como miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, reconoció Zoido, que deseó “a todos, sin excepción, una pronta recuperación”.

Por último, señaló que “los únicos responsables de esos incidentes son aquellos que con un comportamiento arbitrario, irresponsable e ilegal”, quienes, a su juicio, “han generado un clima de crispación y desobediencia, llevando a los catalanes hasta el borde del precipicio”, por lo que les pidió que “abandonen esta loca deriva que solo va a traer más problemas a todos los españoles”.

