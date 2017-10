CATALUÑA. EL GRUPO DE PERIODISTAS PI I MARGALL RESPALDA LA INTERVENCIÓN DE TV3

El Grupo de Periodistas Pi y Margall, de Cataluña, mostró hoy su apoyo a la intervención del Gobierno en relación con los medios públicos catalanes en virtud del artículo 155 de la Constitución.

La entidad de periodistas, contraria al secesionismo catalán, difundió un comunicado en el que se desmarca de la nota de prensa difundida el pasado sábado por el Colegio de Periodistas de Cataluña contra el control que se propone ejercer el Ejecutivo central sobre la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales.

A juicio del Grupo de Periodistas Pi i Margall, una posible intervención de TV3 y Cataluña Radio "no comportaría un paso atrás en la libertad de expresión o de información". "Al contrario, podría significar un avance, dado que el Gobierno de Junts pel Sí, tal y como han denunciado profesionales, sindicatos y partidos de la oposición, han presionado a profesionales y dirigido los contenidos de estos medios para satisfacer sus intereses partidistas", afirma.

"La aplicación del artículo 155 no es un cheque en blanco para el PP, dado que tanto PSOE como Ciudadanos han acordado apoyar esta medida y, por lo tanto, supervisarán su ejecución", añade el comunicado. "No hay mayor ataque a la democracia y a la libertad que un gobierno autonómico desafíe las normas de convivencia que rigen a un país democrático como España".

El grupo de periodistas que preside Sergio Fidalgo subraya que el Colegio de Periodistas de Cataluña "no tuvo una actitud tan rotunda para denunciar la peligrosa deriva totalitaria que se desprendió de las sesiones del Parlament del 6 y el 7 de septiembre de 2017, en las que se vulneraron los derechos de los partidos de la oposición y se ignoraron los dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias y de los letrados de la cámara catalana".

"La aplicación del artículo 155 de la Constitución", añade, "no es fruto de un ataque deliberado a ningún derecho recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino que es el intento de restaurar la legalidad de un país democrático, España, en una parte de su territorio, Cataluña, en el que su gobierno autonómico ha vulnerado la Constitución".

El Grupo de Periodistas Pi i Margall pide la dimisión de la decana del Colegio, Neus Bonet, por no haberse inhibido del comunicado pese a trabajar en Cataluña Radio y pide la convocatoria inmediata de elecciones en el colegio.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso