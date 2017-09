CATALUÑA. MONTSERRAT ABOGA POR "UNA NUEVA GENERACIÓN DE POLÍTICOS" PARA RESOLVER EL CONFLICTO CATALÁN

- "El independentismo no concibe el diálogo", remarcó la ministra. La minsitra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montesrrat, abogó este jueves por "una nueva generación de políticos para resolver el conflicto catalán" porque "los interlocutores actuales no son válidos" y remarcó que "el independentismo no concibe el diálogo".

En una entrevista en TVE, recogida por Servimedia, la titular de Sanidad explicó que en el desafío soberanista "sólo hay unos culpables: los independentistas catalanes, que, además, ellos mismos se han inhabilitado".

Crítico que los políticos catalanes se hayan puesto "en manos de la CUP, de los antisistema" y recordó el asedio que sufrió el Parlament en el año 2011 protagonizado por la CUP.

"El expresident Mas tuvo que entrar en helicóptero por el asedio que montó la CUP, pero se puso de su lado y la CUP le dijo que no iba a ser presidente y lo aceptó y ahora también le ha dicho a Puigdemont que estará unos meses y después se tiene que ir y lo aceptó".

Reconoció Montserrat que después del 7 de septiembre con la aprobación de la ley ilegal del referéndum y la de la desconexión "ya no hay contactos" y que "ahora la prioridad del Gobierno es devolver la convivencia en Cataluña. Que vuelvan a la obediencia. No es más demócrata el que grita más sino el que cumpla la ley".

La ministra enfatizó que el proyecto ilegal soberanista "está basado en la mentira" y desveló que el presidente Rajoy le dijo al presidente Mas que hablarían del Pacto Fiscal cuando España saliera de la crisis "porque ésa era la prioridad y evitar que España fuera rescatada". "Le dijo ponte tú al lado de los catalanes para sacar a Cataluña de la crisis, pero se puso al lado de los radicales. Cuando se celebró la Conferencia de Presidentes Autonómicos Pugdemont no quiso venir ni tampoco al Congreso para explicar su proyecto".

Por último, concluyó que "el día 2 de octubre es una oportunidad para acabar con la frustración y la confrontación" porque "el referéndum no se va a celebrar".

