CATALUÑA. ICETA AFIRMA QUE "SE ESTÁ ENTENDIENDO MUCHO" SU PACTO CON UNIÓ PARA EL 21-D

Google Plus

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, afirmó este sábado que “se está entendiendo mucho” el pacto que ha alcanzado con Units per Avançar, la formación heredera de Unió Democràtica, para las elecciones autonómicas del 21 de diciembre.

Iceta se refirió en estos términos a la entrada a la reunión del Consejo de Política Federal del PSOE, donde fue preguntado por el acuerdo con Units per Avançar, en el que se establece que los diputados que logre esta organización formaran parte del grupo parlamentario socialista, pero con posibilidad de voto diferenciado.

“Creo que se está entendiendo mucho (este pacto)", afirmó el líder del PSC, quien hizo hincapié en que el planteamiento de su partido para esta campaña consiste en “buscar acuerdos”.

En este sentido, señaló que “el espíritu con el que queremos afrontar estas elecciones” es “buscando una transversalidad”, en vez de “poniéndonos de morros” y “diciendo que solo podemos acordar con quien piensa exactamente como nosotros”. “Quién es capaz de poner en una misma lista a Ramón Espadaler y Carlos Jiménez Villarejo: Miquel Iceta”, bromeó.

Sobre si estas elecciones autonómicas serán una elecciones plebiscitarias, Iceta señaló que “no”, porque “va a haber diversos partidos con diversos proyectos”, aunque reconoció que “es verdad que la decisión al final es si seguimos el rumbo al desastre del independentismo o cambiamos el rumbo”.

“Yo me acuerdo que de forma muy temeraria el president Mas había dicho que ponía rumbo de colisión”, indicó el líder de los socialistas catalanes, quien argumentó que “ya hemos tenido la colisión y se ha producido el daño”, por lo que “es hora de cambiar de rumbo y acertar”.

“IMPORTANCIA DE VOTAR”

Acerca de este Consejo de Política Federal, Iceta manifestó que “nos llega en un momento muy muy especial, a 40 días de unas elecciones en las que estamos en condiciones de cambiar el rumbo de la política catalana”, y por ello resaltó “la importancia de votar”.

“Por primera vez en mucho mucho tiempo se celebran las elecciones en día laborable y por lo tanto también haremos un esfuerzo para que todo el mundo sea consciente de los derechos que tienen los trabajadores en un día como ese”, indicó este líder socialista, en referencia a las horas libres para poder votar y a que “si quieren hacer de interventores”, contarán con “no sólo la jornada electoral, sino cuatro horas del día siguiente”, además.

Finalmente, acerca de la estrategia llevada a cabo por el PSOE con motivo de la aplicación del artículo 155, aclaró que “he compartido con Pedro Sánchez y con la dirección del PSOE las decisiones”, las cuales, “nos han ayudado para que el 155 sirva para lo que tenía que servir, para convocar cuanto antes unas elecciones como así ha sido”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso