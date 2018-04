CATALUÑA. DASTIS CREE QUE AL GOBIERNO NO LE HA FALTADO PEDAGOGÍA Y PIDE NO MEZCLAR LA POLÍTICA CON LA JUSTICIA

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, negó este viernes que el Gobierno español haya adolecido de pedagogía en el seno de la comunidad internacional con el desafío independentista y reclamó no mezclar los tiempos de la justicia con los de la política, tras la decisión de la Audiencia Territorial de Schweslig-Holstein de negar la rebelión y dejar en libertad bajo fianza al expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont.



En una rueda de prensa con su homólogo polaco, Jacek Czaputowicz, el jefe de la diplomacia española dejó clara su inclinación por “no inmiscuirse” en las decisiones de las autoridades judiciales de cualquier país.

Explicó que la “virtud” de la euroorden radica en que “aparta” de la arena política cualquier decisión al entregarla exclusivamente al ámbito judicial.

Afirmó que la decisión de la Audiencia Territorial de Schweslig-Holstein es “preliminar”, a pesar de que concluye que el delito de rebelión que la justicia española imputa a Puigdemont no encaja con el de alta traición inserto en el Código Penal alemán. “Se puede o no estar de acuerdo (con la decisión de la justicia alemana), pero vamos a respetarla”, sentenció.

El ministro rechazó que al Gobierno le haya faltado pedagogía en este asunto y aseveró que no se deben mezclar los tiempos de la política con los de la justicia en cuestiones tan delicadas como esta.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso