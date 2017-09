CATALUÑA. LOS ENFERMEROS RECHAZAN QUE SE USEN LOS CENTROS SANITARIOS PARA VOTAR EN EL REFERÉNDUM

Google Plus

El Consejo General de Enfermería, que representa a 28.000 enfermeros de toda España, consideró este viernes "inadmisible" que el Gobierno catalán se plantee usar los centros sanitarios para colocar urnas y votar en el referéndum ilegal del 1 de octubre y que se use la tarjeta sanitaria como censo electoral.

El órgano de representación de los enfermeros asegura en un comunicado que "la sanidad pública, sus profesionales, y toda su red asistencial deben servir única y exclusivamente para garantizar la salud de las personas con independencia de cualquier actuación política o ideológica. Asimismo, el correcto desempeño de la actividad sanitaria por parte de los profesionales debe estar siempre asegurado".

Es "inadmisible la apertura de los centros sanitarios el 1 de octubre y la utilización durante ese día de las tarjetas sanitarias con una finalidad que no tiene nada que ver con la salud de los ciudadanos. Esta actuación, además, podría afectar a la calidad de la asistencia sanitaria y alterar el normal funcionamiento de los centros", agrega el comunicado, que además advierte de que si se usa la tarjeta sanitaria para cualquier otro uso que no sea el indicado, "supondría una utilización fraudulenta de este documento".

