CATALUÑA. ALEX RIGOLA DIMITE COMO DIRECTOR DE LOS TEATROS DEL CANAL DE MADRID POR LA "BRUTAL VIOLENCIA" DEL 1-0

El dramaturgo catalán Alex Rigola ha presentado su dimisión como director artístico de los Teatros del Canal de Madrid en protesta por la "brutal violencia ejercida el pasado domingo 1 de octubre contra los ciudadanos catalanes".

En un comunicado, Rigola asegura que "no soy independentista ni estaba a favor de ese referéndum", "pero igual que las detenciones del 20 de septiembre me hicieron ir a votar, la brutal violencia ejercida el pasado domingo 1 de octubre a los ciudadanos catalanes, ordenada por el mismo partido que gobierna la Comunidad de Madrid y la defensa de estos hechos, hacen que haya presentado mi dimisión como director artístico de los Teatros del Canal al consejero de Cultura".

Rigola explica que ha pactado conjuntamente con el Gobierno regional que, para no interferir en el buen funcionamiento del teatro, la dimisión se hará efectiva antes de que termine la temporada, dejando programada la próxima.

El dramaturgo se marcha agradeciendo a la Comunidad de Madrid "la posibilidad que me ha dado", y al consejero de Cultura "su mano tendida y su comprensión". "Te quiero Jaime de los Santos. Pocas veces uno se encuentra a un político tan interesado, con esa capacidad de trabajo y con tanta sensibilidad por la cultura como tú", afirma.

Rigola añade que se marcha porque necesita "hacer todo lo que pueda para mostrar mi total repulsa a los actos violentos que llegan del Gobierno del Estado". "Un artista (siempre tengo dudas de si lo soy) creo que tiene que ser consecuente tanto en la vida como en los escenarios. No vale mantener un discurso en la escena y después no aplicarlo en la calle. Uno puede equivocarse, pero lo que no puede hacer, como decía Bolaño, es apartar la mirada conscientemente. Así que este es mi pequeño acto a lo bonzo. He llorado y me queda todavía mucho por llorar".

