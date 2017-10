CATALUÑA. EL DIRECTOR DE ‘EL MUNDO’ CRITICA QUE LAS AUTORIDADES CONSIENTAN LA “GRAVE” ACTUACIÓN DE TV3

El director de ‘El Mundo’, Francisco Rosell, denunció este miércoles en el Foro de la Nueva Comunicación que la cadena autonómica catalana TV3 está teniendo un comportamiento de una “gravedad extraordinaria” en favor del proceso separatista “sin que intervengan las autoridades” para detenerlo.

Durante una conferencia en la tribuna organizada por Nueva Economía Fórum, Rosell lamentó que TVE no esté desempeñando un papel más relevante en días clave como el 1 de octubre, circunstancia que atribuye a las “luchas” que provoca su gestión entre partidos y entre el Consejo de Informativos y la dirección. “Eso la convierte en una nave imposible de dirigir que deja un vacío que están llenando otras televisiones”, añadió.

Pero, a su juicio, es más grave “lo que está pasando en TV3”, “cuando un medio se convierte en una televisión de adoctrinamiento que puede ser algo nefasto". "Lo que está ocurriendo con TV3", subrayó, "me parece de una gravedad extraordinaria y sin que intervengan las autoridades. Hemos visto que un tribunal le obligó a suspender la emisión de propaganda del referéndum ilegal, y esa televisión ha seguido adelante y no ha pasado absolutamente nada”.

Francisco Rosell pide "un ejercicio de recuperación de la credibilidad" de las televisiones públicas. “TVE hizo un vacío, pero lo que están haciendo otras televisiones, cómo se ensañan y cómo inoculan odio a los demás, eso es muy peligroso, y me llama la atención que esto no esté en el debate de la opinión pública en general”.

NOTICIAS FALSAS

En su conferencia, Rosell hizo una defensa del periodismo “de calidad” que contribuya al “desenmascaramiento” de lo nocivo que, a su modo de ver, hubo detrás del 'Bréxit', de la victoria de Trump y ahora en Cataluña detrás del “simulacro del referéndum y de noticias falsas de manifestantes con dedos retos o con fotos que eran de otros años y de otros cuerpos de seguridad”.

Sobre el futuro del periodismo, el responsable de ‘El Mundo’ consideró urgente que se tomen medidas para convencer a los lectores de que hay que pagar por la información de calidad en Internet y para que los agregadores de noticias dejen de llevarse el 80% de la tarta publicitaria que genera la prensa tradicional.

Respecto a su etapa como director de ‘El Mundo’, al frente del cual lleva tres meses, se congratuló de que se esté “frenando la tendencia” de caída de ventas en la edición impresa y que estos días la web esté registrando sus mejores datos históricos de visitas.

En relación con el reciente acuerdo con la emisora esRadio, de Federico Jiménez Losantos, lo consideró una alianza normal entre medios en la que cada una de las dos partes mantiene su ADN propio sin problemas.

Preguntado por la licencia de TDT que Unidad Editorial tiene arrendada a Trece TV, aseguró que ahora mismo no hay planes de retomar la actividad en televisión, negocio en el que dice que su grupo fue víctima con Veo TV de la política gubernamental en materia publicitaria “en contra” de los medios nuevos.

