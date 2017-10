CATALUÑA. EL DIRECTOR DE ‘EL MUNDO’ CREE QUE “EL REY ARRIESGÓ MUCHÍSIMO CON EL MENSAJE PORQUE ESTÁ ANTE SU 23-F"

Google Plus

El director de ‘El Mundo’, Francisco Rosell, expresó este miércoles en el Foro de la Nueva Comunicación su satisfacción por el mensaje televisado del rey Felipe VI, en el que, a su modo de ver, “ejerció de forma ejemplar” y con un “compromiso muy decidido” el papel mediador de la Corona.

“El Rey arriesgó muchísimo, como hizo su padre en la noche del 23-F. Ayer fue su 23-F particular, porque lo que se ha producido en Cataluña ha sido un golpe de Estado a cámara lenta en todas sus consecuencias”, dijo Rosell en el coloquio posterior a una conferencia que pronunció en el desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum.

A su juicio, el Rey solo tiene razón de ser en una España unida, y por eso pronunció este martes por televisión “el discurso de su reinado”, para "instar" a los poderes del Estado a que actúen, dado que “hemos estado alimentando un tigre que amenaza con devorar España y fracturar Cataluña” y “el apaciguamiento que han estado haciendo estos meses los poderes del Estado en relación con el independentismo no ha servido para nada”.

Rosell cree que el llamamiento del monarca no va a caer en saco roto y ya está empezando a dejarse sentir: “Hoy ha habido una decisión de la Auciencia Nacional (en relación con el jefe de los Mossos) y creo que se van a producir otras pronto”.

Rosell aseguró que España atraviesa “momentos muy delicados” pero “saldremos reforzados con el esfuerzo de todos”, entre ellos el Rey y su “gesto de gallardía” con la alocución televisada de este 3 de octubre.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso