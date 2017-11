CATALUÑA. EL 21 DE DICIEMBRE SERÁ NO LECTIVO EN LOS CENTROS DOCENTES DE CATALUÑA

Google Plus

El próximo 21 de diciembre será día no lectivo en Cataluña, es decir, los centros escolares de esa comunidad autónoma no impartirán clase, debido a la convocatoria de elecciones autonómicas para esa jornada, de conformidad con la normativa vigente en materia electoral, informó este miércoles el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

El departamento que dirige Íñigo Méndez de Vigo razona esta circunstancia en virtud del artículo 13.4 del Real Decreto 605/1999, que dice que “en el supuesto de que el día fijado en los correspondientes Decretos de convocatoria para la celebración de las elecciones no sea festivo, se considerará inhábil a efectos escolares en el territorio correspondiente”.

El día siguiente, 22 de diciembre, viernes, será día lectivo, es decir, los centros escolares de Cataluña impartirán de nuevo clases con normalidad, como marca el calendario escolar de Cataluña para el curso 2017-2018.

