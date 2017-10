CATALUÑA. FERRERAS DENUNCIA INSULTOS Y AMENAZAS DE MUERTE EN BARCELONA

- Ha emitido su programa desde la sede del Parlament. El director de ‘Al rojo vivo’ de laSexta, Antonio García Ferreras, denunció hoy que al término del programa de este martes, emitido desde la sede del Parlamento de Cataluña, “varios jóvenes nos han seguido, insultado y amenazado de muerte”.

Durante una entrevista con Julia Otero en Onda Cero, Ferreras relató que hoy vivieron “unos 25 minutos muy desagradables” y gente concentrada en el Parlament de Cataluña “nos han gritado mentirosos, que contáramos la verdad, diciendo que estábamos ocultando la represión”.

“Nadie ha sido agredido porque han venido los Mossos para sacarnos de allí”, “gracias a los Mossos y a la Guardia Urbana estamos sin ningún tipo de problema”, dijo el periodista, que quitó hierro a este episodio. “Quiero quitar trascendencia al asunto, mucha de esta gente no ve laSexta, no ve la televisión y no ve otros medios de comunicación”, afirmó.

Ferreras lamentó que gente como la que hoy les insultó tenga “una percepción de que fuera de Cataluña hay una agresividad hacia el independentismo y nos meten a todos en el mismo carro”. “Lo que más me preocupa es que he visto miradas de odio irracional”, confesó.

“Me parece equivocado que insulten y digan que la prensa española es una manipuladora”, añadió. “Hemos trabajado toda la mañana desde el Parlament contando lo que había pasado”. “He dejado claro que vamos a contarlo todo, los errores de unos y de otros. No somos independentistas, somos periodistas”.

Ferreras confió en que el conflicto no se les vaya de las manos “ni a los que están frente al ‘procés’ independentista ni a los que gestionan el Estado desde Madrid”.

